Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Koronahuhut aiheuttavat turhaa riesaa

Ei siitä mihinkään pääse. Todettava se on. Korona on hallinnut tätä vuotta. Helmikuussa oli tietoa jostain taudista kaukana Kiinasta. Okei, no onhan näitä ollut. Ei siinä aamupuurot menneet väärään kurkkuun vielä. ”Sielläpä jossain kaukana jyllää”, tuumin ja hörpin kahvia Keskipohjanmaan lukemisen lomassa.

Taskussa oli jo pääsylippu Suomi-Tanska jalkapallon EM-lopputurnauspeliin Kööpenhaminaan. Tästä tulee mukava alkukesä!

Ei tullut niin mahdottoman mukava. EM-lopputurnaus siirrettiin, mutta toki kesällä saatiin esimerkiksi pesiskausi vietyä läpi lähes kuivin jaloin. Miten käy ensi vuonna?

Kesällä saatiin pilkahdus paremmasta, kunnes jälleen syksyä kohti mentäessä korona kiristi jälleen otettaan.

Jos Keski-Pohjanmaa ja Soite on ollut Suomen parhaimpia alueita koronan torjunnan suhteen, Lestijokilaakso on ollut lähes koronavapaata aluetta. Lestijärvellä on yksi nousu alkusyksystä ja tartuntojen lukumäärä nousi kuuteen, jossa se on pysynyt koko loppuvuoden. Kalajoella, johon siis Himanka kuuluu, on todettu 8 tartuntatapausta. Kannus joutui koronakartalla keskiviikkona. Sinne merkitään kaikki vähintään viisi koronatartuntaa saaneet paikkakunnat. Toholampi on edelleen alle viiden tartuntatapauksen joukossa. Tätä voi pitää erinoimaisena tilastona!

Kiitos kuuluu kaikille Lestijokilaakson asukkaille. Etäisyyksiä on pidetty ja käsidesiä on kulunut kiitettävästi. Myös maskisuositus on pienen alkukankeuden jälkeen noussut kiitettävälle tasolle.

Toki tartuntoja varmasti tulee ja voi tulla ryppäinä tännekin. Emme me sentään missään ulkopuolisessa kuplassa elä. Naapurikunnissa on todettu koronaa huomattavasti enemmän. Ylivieskassa 53, Kokkolassa 47, Sievissä 18, Kaustisella 17, Reisjärvellä 12.

Ikävä ilmiö on ollut vähäisistä tartunnoista huolimatta koronahuhujen lietsominen Lestijokilaaksossa. Vaikeassa tilanteessa täysin turha juorujen levitys aiheuttaa monenlaista mielipahaa niin tartunnan saaneille kuin niille, joilla tartuntaa ei ole. Annetaan Soiten ja himankalaislähtöisen infektiolääkäri Marko Rahkosen ja kumppaneiden hoitaa tiedottaminen.