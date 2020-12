Kannuksen kaupunginjohtajan Jussi Niinistön kolumni vuodenvaihteeseen: "Etätöitä ensi vuonnakin"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kulunut vuosi on ollut, niin kuin turhankin useasti on todettu, poikkeuksellinen. Luonto ja lääketiede ovat ottaneet maailmanlaajuisesti mittaa toisistaan. Toistaiseksi luonto on voitolla ja koronaviirus jyllää, mutta ensi vuosi tuonee muutoksen tullessaan. Pitkään odotetut rokotukset käynnistyvät toden teolla ja lääketiede voittaa. – Toivossa on hyvä elää, sanoi lapamato.

Koronavuodesta huolimatta tulevaisuuteen on syytä katsoa luottavaisena. Kannuksessa ja ylipäänsä koko Keski-Pohjanmaalla tilanne on ollut kaiken aikaa monessa suhteessa muuta maata parempi. Hajautetummin toimiva yhteiskunta on näyttänyt voimansa. Kalkkimetreillä ei pidä kuitenkaan herpaantua. Muistetaan siis edelleen käsihygienia, turvavälit ja tarvittaessa myös maskit. Hienosti ohjeita onkin tähän asti jaksettu noudattaa.

Ensi vuonna saattaa olla ennenaikaista tarkastella tilastoja, mutta mielenkiintoista se tulee olemaan. Onko kaupungistumisen megatrendi pysähtynyt tai peräti kääntynyt? Vieläkö ihmiset, palvelut ja työpaikat ovat jatkaneet pakkautumista isoimpiin kaupunkeihin vai onko etätyön mahdollisuuksien kautta löydetty pysyvästi monipaikkainen asuminen? Vai yhdistyvätkö kaupungistumisen ja monipaikkaistumisen trendit?

Etätyöstä on kohkattu vuosikausia, mutta vasta korona-aika on sen tehnyt monelle mahdolliseksi – näin esimerkiksi Kannuksen kaupungin palveluksessa oleville. Digiloikat on loikittu ja havaittu, että kaikki työnteko ei ole enää välttämättä paikkaan sidottua. Samalla turvallisuus, väljempi asuminen ja luontoarvot ovat monelle entistä tärkeämpiä. Monipaikkaisessa elämässä ihmiset haluavat asua, työskennellä ja harrastaa eri paikkakunnilla.

Kaupunkeja ja maaseutua on turha asettaa vastakkain. Maaseutubarometrin mukaan yli kolmannes suomalaisista kokee olevansa sekä kaupunkilainen että maalainen. Käytännössä etätyöhön – mutta myös eläkkeellä oloon – kytkeytyvää kaksoiskuntalaisuutta esiintyy Keski-Pohjanmaallakin. Tutkitusti kaksoiskuntalaisuudessa on isoja teknisiä, ehkä jopa perustuslaillisia haasteita esimerkiksi veronmaksun ja äänioikeuden suhteen, mutta asia on joka tapauksessa edelleen selvittämisen arvoinen. Etätyön laajentuessa verot ja palvelut eivät kohdennu oikein.

Etätyö ja monipaikkaisuus tarjoavat maaseudulle ja Kannuksen kaltaisille pienille kaupungeille uusia mahdollisuuksia, kunhan tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Vaikka lääketiede lopulta voittaa, paluuta koronaa edeltävään aikaan ei ole.

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja