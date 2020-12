Keskiviikon nimipäiväsankarin Noel Tokolan mielestä parasta joulussa on yhdessäolo

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaisa Suomala

Noel Benjami Tokola on kolmanneksi vanhin lapsi kymmenhenkisessä Tokolan perheessä. Välikannuksessa asuva 12-vuotias koululainen on aktiivinen liikkuja, joka alkusyksystä ajoi esimerkiksi koulumatkansa useamman kerran viikossa pyörällä.

Etunimi Noel tarkoittaa joulua. Noelin äidin Katja Tokolan mielestä lehtijutusta bongattu Noel oli kaunis nimi ja sopiva joulukuun alussa syntyvälle pojalle. Noel tuli lopulta maailmaan etuajassa, marraskuun puolella, mutta nimi sai pysyä.

Noel Tokola on ollut joululomalla koulusta lauantaista 19. joulukuuta lähtien. Suunnitelmat talviselle tauolle ovat rentoja.

– Aion ainakin nukkua, en tiedä mitä muuta. Pitää hauskaa.

Hauskanpito tarkoittaa Noelille esimerkiksi pikkusisarusten kanssa leikkimistä, kavereiden kanssa olemista ja pelaamista. Lähin kavereista asuu parin kilometrin päässä, mutta pyörällä pääsee.

Nukkuminen on lomaohjelmassa, koska kouluaikoina se tahtoo jäädä välillä liian vähälle, koska Noel valvoo usein yhteentoista ja silloin aamuherätys tulee turhan nopeasti vastaan. Koulukyyti poimii Tokolan lapset tien varresta kello 7.20, joten herätä pitää reilusti ennen seitsemää.

Takalon koulussa Noel Tokola käy kuudetta luokkaa. Viimeinen alakoululuokka tietää siirtymää uuteen kouluun ensi syksynä. Noelin odotukset siirtymää kohtaan eivät ole vielä aivan tarkasti hahmottuneet.

– En vielä tiedä, mitä odotan. Hyvä, jos oman kaveriporukan saa kasaan uudelle luokalle, mutta jos ei saa, toivottavasti saa uusia kavereita. Tietysti oppii uusia asioita, hän sanoo.

Talvisesta nimestä huolimatta Noel Tokolan lempivuodenaika on kesä.

– Silloin pystyy pyörällä kulkemaan kylälle.

Tämän talven säät ovat olleet leutoja.

– Olisi mukavampi, jos olisi lunta, mutta kyllä se näinkin menee, Noel kommentoi.

Tavarat jäävät joulupoika Noel Tokolan mielestä toissijaisiksi, kun hän miettii lempiasioitaan joulussa.

– Ehkä se, että meillä on käynyt täällä mummo ja pappa. Jouluherkut. Lahjat ovat sivujuttu, niitä on mukava saada, mutta tärkeintä on herkut ja sukulaisten näkeminen.

Parhaita herkkuja ovat ehkä joulukonvehdit. Kun sisaruksia on yhteensä kahdeksan, saako rasiasta ikinä sitä omaa lempimakua?

– Kyllä aina jotakin löytyy. Kaikki on hyviä.