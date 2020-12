Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Alkoholi ja liikenne on tappava yhdistelmä

Joskus vetää hiljaiseksi juttukeikalla. Viimeksi näin kävi, kun kävin kylässä Himangan Hillilässä Senni ja Ari Ojatalon luona. Sennin elämä oli mennyt silmänräpäyksessä täysin uusiksi, kun rattijuoppo ajoi autonsa Sennin auton keulaan. Kuva täysin tuhoutuneesta autosta laittoi mietteliääksi. Näin pahaa jälkeä voi pahimmillaan tulla, kun alkoholi on mukana liikenteessä.

Senni loukkaantui vakavasti, mutta kuin ihmeen kaupalla hän on hengissä. Täytyy ihailla Sennin sisukkuutta ja periksiantamattomuutta. Kaikista vammoista ja kivuista huolimatta, hän jaksoi valaa uskoa tulevaan. Perhe totta kai on tukena pitkässä kuntoutusajassa. Täytyy toivoa, että myös ”paperisota” menisi joutuisammin kuin tähän asti. Tuntuu kohtuuttomalta, että onnettomuuden uhrit joutuvat kärsimään vielä jäykästä ja aikavievästä byrokratiasta.

On todella huolestuttavaa, että aina vain nuorempia kuskeja ajaa päihtyneenä liikenteessä. Yhteiskunnan täytyisi puuttua rivakammin näihin yksilöihin. Se on jo pahasti myöhässä silloin, kun poliisi ottaa kiinni kännisen kuskin liikenteessä ja kuski puhaltaa yli 2 promillen lukemat.

Rattijuoppo saa aikanaan tuomionsa, mutta sekään ei ole mikään tae, etteikö sama voisi toistua. Alkoholismi on sairaus, jossa järkevä käyttäytyminen on kaukana.

Jokainen tietenkin vastaa omasta käyttäytymisestään. Tukitoimintoja alkoholismista toipumiseen on kyllä tarjolla, mutta kuinka saada ihminen tarttumaan niihin? Se on selvä, että muutoksen täytyy lähteä ihmisestä, mutta ympäristön tuki on ensisijaisen tärkeää.

Myös meillä kaikilla on oma vastuumme. Kuinka monella riittää rohkeus puuttua lähimmäisen liialliseen alkoholin käyttöön? Meillä kaikilla on vastuu, jos näemme jonkun menevän kännissä rattiin. Se täytyy estää. Jos siihen ei ole mahdollisuuksia, vähintä on, että ilmoittaa poliisille.

Joulunaikana alkoholin kulutus nousee. Pitkät pyhät, ja nyt myös monella yksinäiset pyhät, saattavat laittaa elämän risaiseksi.

Pidetään huolta toistamme myös jouluna!