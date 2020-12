Miia Tiilikainen ei halua valita vain yhtä tyyliä tai aihepiiriä, joten Justuksen seinillä Kannuksessa on muutakin kuin "akkeleita"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eskolan kyläyhdistyksen toiminnanjohtaja Miia Tiilikainen on tehnyt kuvataidetta aina, mutta joulukuun näyttely Kannuksen Galleria Justuksessa on hänelle vasta kolmas oma näyttely. Edellisestä on kuusi vuotta, sitä edellisestä kymmenen vuotta.

Syy näyttelyn kokoamiseen on oikeastaan yksinkertainen: näyttelyn deadline pakottaa maalaamaan.

– Työskentelen parhaiten paineen alla, Miia Tiilikainen toteaa.

Suuri osa Kasvun paikka -näyttelyn maalauksista on tuoreita, joko tältä vuodelta tai parilta edelliseltä. Joitakin on nähty Lestijokilaakson Taideyhdistyksen yhteisnäyttelyissä mutta osa on aivan uusia.

Öljymaalaukset Vartija ja Heart chakra bubble bath ovat aivan uusimpien maalausten joukossa. Molemmissa on naisen kasvot, mutta silmät ovat piilossa: ensimmäisessä tumman lintuhahmon suojassa, toisessa heleänvärisen, hattaraisen vaahdon.

– Näitä värejä ei olisi ollut tauluissani vielä 10 vuotta sitten, Tiilikainen sanoo jälkimmäisestä taulusta.

Gallerian seinillä näkyy Tiilikaisen viehtymys aiheiden, tyylien ja tekniikan monipuolisuuteen. On akvarellia, akryylia, öljymaalausta; piirroksia ja sekatekniikkaa, abstraktia ja esittävää, fantasiaa ja realismia.

– Miksi en ole löytänyt ammattiakaan – en halua valita! En pystyisi sitoutumaan vain yhteen tyyliin, se ei ole minua ollenkaan. Joku voisi löytää näistä punaisen langan – ainakaan kovin herkkää tai hentoista minulta ei koskaan synny.

Naishahmoja näyttelyssä on useita. Vaikka Tiilikainen on tehnyt muotokuviakin, yleensä "akkelit" – kuten Tiilikainen naishahmojaan kutsuu – tulevat omasta mielikuvituksesta.

Nainen voi olla läsnä muutenkin kuin kuvana. Mummojen muistot -taulussa on Tiilikaisen oman suvun mummojen lakanapitsejä ja vanhaa sanomalehteä sotauutisineen.

– Kun tekijä on historian ammattilainen, historia on aina läsnä. Sodan aikana on saatu rankkoja uutisia mutta silti on virkattu pitsiä, ommeltu ja paikattu.

Kasvun paikka -näyttely on esillä Galleria Justuksessa 27. joulukuuta asti.