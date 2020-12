Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Autuutta avannosta, Luonnon lumo, Pilkille mieli... Tiina Mäki-Petäjän akvarellien nimet kertovat havainnollisesti siitä, mikä on maalausten sisältö ja merkitys. Luonnossa oleminen antaa voimaa, ja niin antaa myös luonnosta aiheita ammentava taide.

Kookkaan Luonnon lumo -taulun Mäki-Petäjä halusi tehdä varta vasten Kievarila Kissankellon Virtaa taiteesta -näyttelyyn. Sen inspiraationa on ollut baletti: Helsingissä nähty balettiesitys ja samalla matkalla nykytaiteen museo Kiasmassa esillä ollut videotaideteos, jossa balettia tanssitaan ulkona luonnossa. Viileät värit ja kuulaus ovat kuin suoraan suomalaisesta luonnosta.

– Halusin tehdä siihen märkiä vetoja, joiden vuoksi väri osittain leviää, Tiina Mäki-Petäjä kertoo.

Mäki-Petäjä hallitsee akvarellitekniikan hyvin monipuolisesti ja opettaakin aikuisille akvarellimaalausta Kalajoella. Osa näyttelyn töistä on maalattu uusia tekniikoita esitteleviksi mallitöiksi omia opiskelijoita varten. Esimerkiksi pienen juuresasetelman hyvin tarkat valkoiset viivat ja valokohdat on tehty maskinesteen avulla, ja vauhdikkaita suoria viivoja hän on saanut syntymään raaputtamalla märkää maalia pitkin vedoin pankkikortilla. Tekniikkaa hän on opetellut maalauskurssilla Ruotsissa italialaisen opettajan johdolla. Taitava opettaja haastoi kuulaita ja vaaleita värejä suosivan taiteilijan kokeilemaan tummia sävyjä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Huomasin, että kuvaan tulee syvyyttä, jos uskaltaa kokeilla tummempaa.

Entisestä poikkeavia sävyjä tuli myös naishahmoon, jonka kaltaisen Tiina Mäki-Petäjä on aikaisemmin maalannut rauhallisemmin värein. Nyt siinä on punaista ja musta varjo, ja punaista väriä on puhalleltu märkänä, jolloin siitä lähtee ikään kuin rajuja roiskeita eri suuntiin.

– Ajattelin, että haluan siitä vähän radikaalimman. Valmiina sen rajuus ahdisti minua ihan hirveästi ja kysyin tyttäreltäni, onko se liian raju ja tytär vastasi että "ei oo kun hieno, näyttelyyn vaan".

Kannuksessa syntynyt, Kalajoella asuva Mäki-Petäjä opettaa taide- ja taitoaineita peruskoulussa Lohtajalla ja on asunutkin paikkakunnalla, mutta lammaslaumaa esittävä Kesälaitumella -taulu on vasta hänen toiselta käynniltään Vattajalla.

– Oli mahtava ilma, ukkospilvet ja esisade nousemassa, kun näimme lampaita ja halusimme ottaa niistä kuvan. Lampaat menivät karkuun ja seurasimme niitä aivan päätyyn asti, missä oli aita, istuin maassa kuvaamassa niitä, taustalla salamoi ja lampaat tuijottivat.

Taiteesta virtaa -näyttelyssä Kievarila Kissankellossa Himangalla on Tiina Mäki-Petäjän akvarellien lisäksi mukana sieviläisten Arto Heiskasen öljyvärimaalauksia ja Maire Heiskasen uniikkikoruja. Näyttely on kahvila-vaatemyymälän yläkerrassa joulukuun ajan.

Jouluaattoon asti Kievarila Kissankello on auki päivittäin.