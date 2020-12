Salla Koskelan kolumni: Alennuksia ja ahdistusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime kuukausi on ollut markkinoilla kulutusjuhlaa: vietimme hurjaa Black Friday -alennuspäivää, tai oikeastaan voimme puhua jo Black Weekistä. Ei hätää, myös Black Fridayn jälkeinen maanantai on tarjouspäivä, sillä silloin vietetään Cyber Mondayta, verkkokauppaan painottuvaa alennusmyyntipäivää. Kohta tarjoussesonki on varmaan jo koko marraskuun kestävä Black Month. Tarjouksia satelee joka puolelta, ja me kuluttajat tartumme niihin.

Black Friday tuottaa minulle ahdistusta. Tuntuu, että kaikki hankinnat pitäisi tehdä nyt äkkiä, kun tuotteet ovat tarjouksessa. Usein ihmisten harkintakyky pettää hurjien alennusvyöryjen keskellä, ja ostammekin jotain tarpeetonta. Koska halvalla saa. Tänä vuonna en ostanut Black Friday -tarjouksista mitään. Monta hyvää tarjousta meni varmasti sivu suun, mutta ostan mieluummin vaatteeni ja muut hankinnat harkinnan jälkeen. Maksan vähän enemmän, mutta ostan tarpeeseen. Usein ihmiset kritisoivat Black Fridayta ja muita alennuspäiviä. Me kuitenkin itse tuemme tällaisia alennuspäiviä ostamalla. Näissäkin päivissä pätee kysynnän ja tarjonnan laki: kun kuluttajat ostavat niin yritykset tarjoavat tuotteitaan ja palvelujaan.

On hienoa, että on mahdollisuuksia ostaa tuotteita alennettuun hintaan, varsinkin näin joulun alla. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, ketä tällainen maailmanlaajuinen alennusmyyntiviikko hyödyttää? Tuskin paikallisia yrityksiä, valitettavasti. Miten käy pienyrittäjille esimerkiksi Kannuksessa, Toholammilla, Lohtajalla, Himangalla ja Lestijärvellä, kun tilaamme kaikenlaista nettikaupoista ulkomailta? Black Friday on myös paikallisille yrityksille mahdollisuus mainostaa tarjoushintoja ja saada myyntiä, mutta isot firmat jyräävät pienet. Olemmeko muistaneet hyödyntää paikallisten yritysten tarjouksia?

Monet sanovat, etteivät näin korona-aikana halua lähteä kaupoille. Monilta pienyrityksiltäkin löytyy nykyään verkkokauppa, joten sitäkin kautta voimme tukea paikallista. Usein suomalaisesta ja pienyrittäjän tekemästä tuotteesta joutuu maksamaan hiukan enemmän kuin siitä, jonka tilaamme Kiinasta. Kannattaa kuitenkin tehdä ostopäätöksiä pitkällä aikavälillä. Haluammeko viiden tai kymmenen vuoden päästä hakea kaiken laskettelukypäristä auton jarrulevyihin pitkien ajomatkojen päästä, koska paikallisia yrityksiä ei enää ole?

Salla Koskela