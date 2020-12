Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät tunnettuun tartuntaketjuun, ja tartunnan saaneet olivat jo ennestään karanteenissa.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa tällä hetkellä kaksi koronavirustartunnan saanutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla Kaustisen koronatartuntojen määrä on noussut neljääntoista. Edelliset tartunnat kartalle kirjattiin lauantaina, jolloin luku oli 11.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä on tarkentanut tänään Soiten alueen suosituksia. Esimerkiksi kokoontumisrajoituksia on tarkennettu niin, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Myös harrastustoimintaa koskevia suosituksia on tarkennettu.

Viranomaistyöryhmän tarkennukset ohjeistuksiin ovat seuraavat:

Kokoontumissuositukset:

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi

Harrastustoiminta:

Harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana, mikäli mahdollista.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sisätiloissa tapahtuva Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.

Kuntien ylläpitämät julkiset tilat:

Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi.

Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.

Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.

Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa. Esimerkiksi kirjastoautot, lehtilukusalit, kirjailijavierailut ja lukupiirit siirretään tauolle.

//juttua päivitetty 14.05: lisätty tieto Kaustisen koronatartuntojen määrästä