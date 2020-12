Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus itsenäisyyspäivän alla: "He olivat miehiä parhaassa iässä"

Sunnuntaina vietetään Suomen itsenäisyyspäivää hyvin erikoisissa tunnelmissa. Lähes kaikki itsenäisyyspäivän perinteiset tapahtumat joko striimataan tai on peruttu kokonaan.

Itsenäisyyspäivän idea ei ole kuitenkaan hävinnyt minnekään. Se voi jopa kirkastua, kun on aikaa paremmin hengähtää miettimään itsenäisyyden merkitystä itselle ja koko Suomelle.

80 vuotta sitten nuoren Suomen itsenäisyys oli todella vahvasti uhattuna. Sotavuodet olivat puutteen ja kurjuuden aikaa. Heitä, jotka muistavat sotavuodet henkilökohtaisesti on joukoissamme vuosi vuodelta vähemmän. Heitä, jotka taistelivat rintamalla on monella paikkakunnalla jäljellä enää muutamia. Siksi on tärkeää, että sotavuosien vaikeuksia ei unohdeta. Ne antavat pohjan tietämykselle ja perspektiiviä nykyhetkeen. Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan, sanoi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth viisaasti aikanaan.

Välikannuslainen Viljo Ranta-Pitkänen oli sota-aikana sotilaspoikana. Sotilaspojat tekivät arvokasta maanpuolustustyötä pääosin kotirintamalla. Vanhemmat sotilaspojat saattoivat olla vaativimmissa tehtävissä jopa desanttien etsintäpartioissa. Ranta-Pitkänen muistaa hyvin ne hankaluudet, joita sota aiheutti kotirintamalle. Tulevaisuus oli hämärän peitossa ja voi vain kuvitella esimerkiksi evakoiden ahdistuksen, kun he lähtivät pois kotoa sodan jaloista.

Sankarihautojen rivistöt muistuttavat kalliista hinnasta, jonka isänmaa joutui vuodattamaan itsenäisyyden eteen. Omia silmiä avasi muutama vuosi sitten matka Lauri Mäki-Eskelin kanssa Keski-Pohjanmaan kirkkomaille. Kiersimme alueen sankarihautoja, joissa lepäsi Laurin aseveljiä sota-ajoilta. Kohtalo oli katkaissut heidän elämänlankansa aivan liian aikaisin.

He olivat miehiä parhaassa iässä.

Viljo Ranta-Pitkänen toimi Välikannuksen sotilaspoikaosastossa talvisodan syttyessä 1939: "Kovaa ja ankiaa aikaa se oli" – kuuntele tästä Viljon soittoa Petroskoin viululla!