Torstain nimipäiväsankarin Meri Jämsän merkkipäivät osuvat talveen



Onnea! Meri Jämsä on löytänyt Jämsän sukutilalta vanhoja esineitä, joista on rakennettu uniikki sisustus yhdessä puoliso Kimmo Jämsän kanssa.

Meri ja Kimmo Jämsän kodissa Toholamin Jämsässä on jouluinen tunnelma: heti eteisessä vastassa on pinkin, valkoisen ja hopean sävyinen joulukuusi. Meri Jämsä on jouluihminen ja hänelle on tärkeää se, miltä kotona näyttää.