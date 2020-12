Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kolumni: Vaalimisen arvoinen perintö

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomi kuuluu maailman vauraimpien valtioiden joukkoon. Se on tunnettu koulutuksen korkeasta tasosta, sairaanhoidosta, puhtaasta ravinnosta ja luonnosta. Se on yksi turvallisimpia paikkoja elää – tämä on syytä todeta näin itsenäisyyspäivän lähestyessä, vaikka korona-ajan olosuhteissa olemmekin.

Vapaus ja vauraus on perintöä veteraanisukupolvelta. Sotien aikana kansakunta viritti voimavaransa äärimmilleen. Jälleenrakennuskausi voitiin luoda tukevan peruskallion päälle. Tämän peruskallion muodosti veteraanisukupolvi.

Veteraanien perintö on osa kansallista identiteettiämme. Sitä kannattaa vaalia etenkin pitämällä huolta Suomen uskottavasta puolustuksesta.

Maanpuolustuksen selkärankana oli niin sotiemme aikana kuin nykyäänkin yleiseen asevelvollisuuteen perustuvat puolustusvoimat. Päävastuu on varusmiespalveluksen suorittaneilla reserviläisillä. Sodan ajan joukkomme – 280 000 miestä ja naista – koostuvat 95 prosenttisesti reserviläisistä.

Maanpuolustustahto elää Keski-Pohjanmaalla voimakkaana. Hyvä niin, sillä tahto on Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen perusta. Yli 80 prosenttia kansalaisista kannattaa nykyistä miesten asevelvollisuuteen perustavaa järjestelmää, jota naisten vapaaehtoinen asepalvelus täydentää.

Suomen valinnat puolustuksensa kehittämisessä ovat olleet suurilta linjoiltaan oikean suuntaisia. Suomi ei lähtenyt kylmän sodan päättymisen jälkeen mukaan yleiseurooppalaiseen trendiin, jonka seurauksena miltei kaikki Euroopan valtiot luopuivat yleisestä asevelvollisuudesta ja suuntasivat voimavaransa kriisinhallintaan.

Kun turvallisuustilanne muuttui Venäjän vallatessa Krimin 2014 ja sota Itä-Ukrainassa alkoi, oli Suomella paremmat lähtökohdat vahvistaa puolustustaan kuin monella muulla maalla. Tässä työssä sain olla mukana puolustusministerinä 2015–2019. Tämä työ jatkuu uuden ministerin voimin mutta koetellulla kaavalla. Ensi vuonna tehdään pitkään valmisteltu päätös uudesta monitoimihävittäjästä, Hornetien seuraajasta.

Veteraanisukupolvi on jättänyt meille hyvän maan ja velvoittavan perinnön. Meidän nuorempien sukupolvien velvollisuus on huolehtia, ettei tuo perintö valu hukkaan. Jo edesmennyt legendaarinen jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth tapasi usein sanoa: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja