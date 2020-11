Keski-Pohjanmaalla siirryttiin sunnuntaina koronavirusepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen – Uusi taso tuo mukanaan runsaasti suosituksia: Katso toimintaohjeet tästä

Keski-Pohjanmaalla on siirrytty koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä totesi asian sunnuntaina.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on viime viikkojen aikana todettu runsaasti koronavirustartuntoja ja laajoja altistumisia. Sunnuntaina Soiten alueella on todettu yksi uusi positiivinen koronavirustartunta.

Tartuntojen määrä viimeisen 14 vuorokauden aikana on 26. Samalla ajanjaksolla ilmaantuvuus on 33 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Koronavirustesteistä noin prosentti on positiivisia.

Kaksi koronavirustartunnan saanutta on sairaalahoidossa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 135 koronavirustartuntaa.

Koronavirustartuntojen lisääntymisestä huolimatta tartuntaketjujen jäljitys alueella on onnistunut hyvin. Viimeisen kolmen viikon aikana jäljitettävyys on ollut 100 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä antoi tukun kokoontumisiin ja harrastustoimintaan liittyviä suosituksia. Suositukset tulevat voimaan 29.11.2020 ja ovat voimassa 21.12.2020 saakka.

Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää. Tätä pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Kaikkien tarpeettomien yksityistilaisuuksien järjestämistä pyydetään välttämään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että ajalla 30.11.–21.12. keskeytetään kaikenlainen sisätiloissa tapahtuva, yli 20 hengen ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta. Tämä suositus koskee esimerkiksi joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoimintaa, kuorotoimintaa ynnä muita sisätiloissa harrastettavia harrastuksia.

Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua, kunhan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioidaan. Ottelu- ja turnaustoiminta suositellaan kuitenkin järjestettäväksi ilman yleisöä. Kaikkea tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään.

Aiemmin annetut suositukset ovat yhä voimassa. Sellaisia ovat etätyösuositus ja laaja maskisuositus. Ohjeita ja suosituksia tarkennetaan 2.12.2020.

Keski-Pohjanmaalla on siis siirrytty koronaepidemian kolmiportaisen asteikon keskimmäiselle pienalle. Tautitilanne on pahentunut nopeasti alueella.

– Syksy – varsinkin marraskuu – on ollut (tartuntojen osalta) selvästi aktiivisempaa aikaa kuin maalis-huhtikuu. Nyt testataan paljon enemmän, jäljitystyötä on enemmän, tapausmäärätkin ovat isommat. Keväällä oli loppujen lopuksi vain muutamia tapauksia, Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen vertailee.

Onko teillä ennustetta siitä, miten tilanne kehittyy joulukuussa?

– Toivotaan, että virusta saataisiin jarrutettua niin meillä kuin muuallakin, jotta päästäisiin viettämään joulua paremmissa merkeissä. Siihen päätökset pohjaavat. Yritetään hoitaa homma kotiin.

Testimäärät ovat olleet 300 testin luokkaa päivittäin alkuviikolla. Tuolloin testaus ruuhkautui hivenen, sen jälkeen "on vetänyt hyvin".

– Edelleen kiireellisten näytteiden vastausaika on alle vuorokausi. Kokkolasta Ouluun lähteviin testeihin Pohjois-Pohjanmaan muuttunut tilanne on heijastunut vähän. Oulun-testit voivat viivästyä, ettemme saa vastauksia kahden vuorokauden sisällä, Rahkonen kertoo tulosten saatavuudesta.

Kansan kollektiivista koronaväsymystä on valiteltu julkisuudessa ja sen ulkopuolella. Aivan oma lukunsa lienevät ne sairaaloissa työskentelevät ammattilaiset, jotka ovat tehneet koronan vastaista taistelua eturintamassa kahdeksan kuukautta. Tuskin on hirveästi kyselty, kiinnostaako vai ei. Lisää työtä tuntuu tulevan.

Onkin kysyttävä Rahkoselta: kuinka lujilla henkilöstö on?

– Onneksi olemme tehneet varautumistoimenpiteitä. Pystymme kierrättämään hoitajia, jotta painetta saadaan tasoitettua. Talvesta voi tulla pitkä – totta kai se kuormittaa, Rahkonen myöntää.

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat kuuluvat useampaan kuin yhteen sairaanhoitopiiriin. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian leviämisvaiheessa. Tartuntojen määrä alueella on lisääntynyt merkittävästi edeltävän viikon aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan tartuntatautilain mukaista päätöstä kokoontumisrajoituksista. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan sellaiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kiellettäisiin, joihin osallistuu yli 10 henkeä.

– Alueellinen koordinaatioryhmä linjaa suosituksista, mutta päätökset esimerkiksi julkisten tilojen, kuten kirjastojen ja uimahallien sulkemisesta tekee lopulta kunta, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo.

Sekä koordinaatioryhmän suositusten täytäntöönpanosta että aluehallintoviraston päätöksestä tiedotetaan tiedotustilaisuudella tiistaina 1.12. Koordinaatioryhmän suositukset astuvat kuitenkin voimaan välittömästi, jo sunnuntaista lähtien.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta sunnuntaina iltapäivään mennessä. Näytteitä tosin on otettu niin paljon, että vastausten saamisessa on pientä viivettä. Uusia tartuntoja voi vielä ilmetä sunnuntain aikana.

Uusi tartunta ei liity aiempiin ketjuihin, ja jäljitystyö on käynnissä. Kallion alueella on havaittu neljä tartuntaketjua: Nivalan, Ylivieskan, Sievin ja Raudaskylän kristillisen opiston tartuntaketjut. Kallioon kuuluvat Ylivieska, Alavieska, Nivala ja Sievi.

Sen lisäksi Kalajoella THL vahvisti sunnuntaina iltapäivällä kaupungin kuudennen koronavirustartunnan.

Vaasan sairaanhoitopiiri on pysynyt nelisen viikkoa epidemian kiihtymisvaiheessa oltuaan sitä ennen epidemian leviämisvaiheessa.

Kuluvan vuorokauden aikana Vaasan sairaanhoitopiirissä on havaittu neljä uutta koronavirustartuntaa. Sairaanhoitopiiri tosin muistuttaa verkkosivuillaan, että testitulosten saannissa on viivettä. Yhteensä tartuntoja on noteerattu 1 089. Keskipohjanmaan levikkialueesta Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Pedersöre, Pietarsaari, Luoto ja Uusikaarlepyy.

Tässä vielä THL:n koronakartalle nousseet Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat tartuntamäärineen. Kartalla ei näy sellaisia kuntia, joissa ei ole todettu vähintään viittä koronavirustartuntaa. Tiedot voivat päivittyä takautuvasti.

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat THL:n koronakartalla, tilanne sunnuntaina 29.11.:

Kalajoki: 6

Kaustinen: 11

Kokkola: 40

Kruunupyy: 38

Lestijärvi: 6

Nivala: 16

Oulainen: 8

Pedersöre: 42

Pietarsaari: 63

Reisjärvi: 12

Sievi: 5

Uusikaarlepyy: 29

Veteli: 5

Ylivieska: 24

//29.11. kello 14.27 Päivitetty juttua.

//29.11. kello 14.34 Täydennetty juttua suosituksilla. Muokattu otsikkoa.

//29.11. kello 14.59 Täydennetty juttua infektioylilääkäri Marko Rahkosen kommenteilla.

//29.11. kello 15.04 Lisätty kuntakohtaiset tartuntamäärät juttuun sekä Kalajoen vahvistettu tartunta.

//29.11. klo 15.33 Lisätty suositukset kokoontumisiin ja harrastustoimintaan Soiten alueella.

//29.11. klo 16.31 Lisätty suositukset kokoontumisiin ja harrastustoimintaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.