Tuulevi Borénin kolumni himankalaisten ja muiden palveluista korona-aikana

Korona-aikana on tullut tehtyä etätyöpäiviä kotona ja katsottua lähitienoita uudesta vinkkelistä. Jos elää pienellä kylällä, on parasta asua palvelujen vieressä.

Päiväkodin kupeessa asustellessa näköetäisyydellä on hautausmaa ja sen takaa vilahtelee terveyskeskus, tai terveysasema nykynimeltään. Kaupat ja apteekki ovat lähellä ja muutkin Himangalla jäljellä olevat palvelut. Kun ajan pitkää työmatkaa, osaan arvostaa päiviä, jolloin ei tarvitse auton rattiin istua.

Himangan terveysasema on hoitanut hampaani. Muuten olen onneksi tarvinnut sen palveluita toistaiseksi vähän. Kun ikää kertyy, vaivatkin lisääntyvät. Niinpä olen mietiskellyt palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Miten mainiota, että Kalajoen kaupunki on päättänyt investoida Himangalle uudet tilat terveyspalveluille. Vielä mainiompaa, että nekin tulevat keskelle kylää, kiven heiton päähän asuinsijastani.

En tiedä tarkemmin, minkälaisia palveluita meille on uuteen rakennukseen kaavailtu. Toivottavasti neuvolan ja hoitajan lisäksi saisimme pitää lääkärin, hammaslääkärin ja laboratorion.

Korona-aika on ollut himankalaisille haasteellinen. Ei onneksi vielä koronan, vaan muiden tautien osalta. Kun kalajokisten, merijärvisten, himankalaisten ja matkustavaisten infektioiden hoito on maaliskuusta asti keskitetty Himangalle, ovat himankalaiset joutuneet kulkemaan tie ravalla Kalajoella muiden vaivojen kanssa.

Keväällä kukaan ei osannut ennustaa, miten korona räjähtää ja valmistautua piti. En ole terveysalan asiantuntija, mutta ehkä palvelujen keskittäminen meni keväällä vähän överiksi. Laboratoriossakin himankalaiset kulkivat Kalajoella. Syksyn mittaan sentään olemme taas päässeet oman kylän laboratorioon.

Lääkäriin tai edes hoitajalle on muiden kuin infektiopotilaiden ollut turha Himangan avaruusasemalle yrittää. Mietityttää, onko siellä riittänyt flunssaisia. Olisiko pitkästä rakennuksesta joku pää ollut mahdollista eristää himankalaisten muille vaivoille? Yhteiskunta ja omaiset olisivat päässeet vähemmällä ja hoitoonkin ehkä olisi helpommin hakeuduttu. Kalajoen kaupungin kannalta ratkaisu on varmasti ollut onnistunut, mutta himankalaisten terveyden kannalta arveluttava.

Puoli vuotta katselin ikkunasta suljettua terveysasemaa hautausmaan takana. Lokakuussa flunssa lopulta iski ja lähestyin lähellä olevaa palvelua toiveikkaana. Samaan aikaan avattiin kuitenkin drive in -testauspiste Kalajoelle. Uusi virallinen ohje kuului, että myös himankalaisten on ajettava koronatestiin Kalajoen drive in -pisteeseen.

Ei siis enää testejä Himangalla, vaikka vastaanotto on edelleen pyhitetty koronalle. Tieto ei edes yllättänyt, koska olin osannut sen ennakoida. Mutta himankalaisena koin silti pettymystä ja turhautumista.

Toivottavasti tulevan terveysaseman palvelut suunnitellaan ensisijaisesti himankalaisten tarpeisiin, eikä merijärvisten, kalajokisten kulkutautisairaalaksi, kun koronasta joskus päästään.

Tuulevi Borén

lähipalvelujen arvostaja Himangalta