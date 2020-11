Kokataan kotimaista – MTK:n valtakunnallinen kampanja tuo lähiruoan merkityksen kahdeksasluokkalaisten tietoisuuteen

– Ruokakasvatus onkin koko ajan yhä tärkeämpää, sillä lasten ja nuorten ymmärrys ruuasta ja sen matkasta pellolta ruokapöytään on heikentynyt samalla, kun ruuan valmistaminen alkuperäisistä raaka-aineista on vähentynyt. Myöskään ruuan vaikutusta ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin ei aina ymmärretä riittävästi.

Lisäksi kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät ovat vähäisiä. Suomalainen ruokaketju on myös läpinäkyvä ja jäljitettävää, eli kuluttaja voi helposti ottaa selville, missä esimerkiksi kananmunat tai jauheliha on tuotettu.

Raumankarin Kasit kotimaan makumatkalla

MTK on järjestänyt Kokkaa Kotimaista -kampanjan kahdeksasluokkalaisille. Sen tarkoituksena on lisätä nuorten kiinnostusta ruoanvalmistukseen ja parantamaan omia ruoanvalmistustaitoja. Samalla oppilaat saavat lisää tietoa suomalaisesta ruoasta, ruoantuottajista ja miten ruoka pääty tuottajilta kuluttajille. Tähän kampanjaan raaka-aineet Raumankarin koululle saatiin Himangan MTK:lta.

Raumankarin koulun oppilaat kokkasivat pääruuaksi naudan sisäpaistia Hasselbackan juureksilla ja karamellisoiduilla sipuleilla. Jälkiruokana oli vadelmaista kääretorttuleivosta suolakinuskikastikkeella.

Kävimme katsomassa heidän kokkailujaan ja luokassa oli hyvä tunnelma. Kokkaus oli iloista ja ruoat onnistuivat erinomaisesti. Haastattelimme Annia ja Aamua kokkauksen yhteydessä.

He kertoivat, että on mukavaa olla osa kampanjaa, koska oppii uutta ja sai kokata laadukkaista raaka-aineista. Raaka-aineita oli enemmän kuin tavallisesti ja he saivat kokata jotain erikoisempaa kuin normaaleilla tunneilla. Ruoasta heille jäi mieleen, että se on Suomessa tuotettua, laadukasta ja turvallista.

Anneli Vähäkangas ja Erica Mykkänen

Raumankarin koulun 9.lk