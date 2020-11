Soiten alueella kaksi uutta koronavirustartuntaa – Kruunupyyhyn voimaan yli kymmenen aikuisen kokoontumisrajoitus

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Soiten mukaan ainakin toinen tartunnoista liittyy aikaisempaan Kruunupyyn tartuntaketjuun, mutta toisen tartunnan osalta selvitystyöt ovat vielä kesken.

Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid-19 -viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 18.11.2020 ja totesi, että Kruunupyyn tautitilanne edellyttää Soiten sisällä erityistoimenpiteitä.

Soiten alueella kokonaisuutena koronavirustilanne on edelleen perustasolla, mutta Kruunupyyn kunnan alueella ollaan kiihtymisvaiheessa.

Kruunupyyn alueella koronaviruksen ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on 172, kun koko Soiten alueella vastaava luku edellisen kahden viikon ajalta on 23 (tilanne 16.11.). Ilmaantuvuusluku ilmoitetaan valtakunnallisesti per 100 000 asukasta, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin asukasmäärä on pienempi niin ilmaantuvuusluku on suhteutettu sataantuhanteen.

Viranomaisryhmän vahva suositus on, että Kruunupyyn kunnan alueella tulee välttää yli 10 hengen aikuisten kokoontumisia. Suositus koskee myös perhepiirissä järjestettäviä tilaisuuksia. Vahva suositus on voimassa 30.11.2020 saakka.

Infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo, että suositus tehtiin koskemaan aikuisväestöä viimeaikaisten tartuntatapausten ikähaitarin perusteella. Laajemminkin on todettu, että tartuntariski on suurempi aikuisten kokoontumisissa kuin vaikka pienten lasten harrastustoiminnassa.

Mitä jos kokoontumiseen osallistuu yli kymmenen henkeä ja mukana on sekä aikuisia että lapsia?

– Kyseessähän on suositus. Ei kukaan tule laskemaan osallistujia esimerkiksi perhejuhliin. Mutta järkeä saa käyttää, Rahkonen vastaa.

Muutoin Soiten alueelle annetut suositukset pidetään edelleen voimassa, eli kasvomaskisuositus on voimassa ja etätöitä suositellaan mahdollisuuksien mukaan.

Kokoontumisrajoituksissa noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n suositusta, yli 50 henkilön tilaisuudet vain turvavälit ja käsihygienia huomioiden. Poikkeuksena on Kruunupyy, jossa yllä mainittu suositus.

Alueelliseen viranomaistyöryhmään kuuluu Soiten, Aluehallintoviraston (AVI), Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) edustajat.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on keskiviikkona tullut ilmi viisi uutta koronatartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 1 066.

Ilmaantuvuusluku on 39 ja sairaanhoitopiiri on koronavirustilanteessa kiihtymisvaiheessa. Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy kuuluvat Pohjanmaan pohjoisosan kunnista Vaasan sairaanhoitopiiriin.

Pietarsaaressa ja Pedersöressä taudin ilmaantuvuusluku on edeltävältä kahdelta viikolta 50–99. Uusikaarlepyyn luku sijoittuu välille 100–199 ja Luodossa ilmaantuvuusluku on yli 200. Vaasan sairaanhoitopiiri kertoo ilmaantuvuusluokituksen kunnittain verkkosivuillaan keskiviikkoisin.

//lisätty klo 11.43 infektioylilääkäri Marko Rahkosen kommentit Kruunupyyn kokoontumisrajoitussuosituksesta, täydennetty Vaasan sairaanhoitopiirin tiedoilla klo 11.56//