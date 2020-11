Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin Urheilijoiden sunnuntainen reissu salibandyn kakkosdivariin sujui mukavissa merkeissä aina kolmanteen erään saakka. Vaiherikas peli päättyi lopulta kotijoukkue Ilmajoen ISB:n jatkoaikavoittoon maalein 12-11 (2-6, 3-4, 6-1, 1-0).

TU aloitti todella väkevästi ja siirtyi nopeaan tahtiin 6-0 -johtoon avauserässä. Vaikka toisessa erässä tahti hivenen hiipui, ottelu oli täysin toholampilaisten hallinnassa. Kolmannessa erässä tapahtui sitten sulaminen, kun Ilmajoki tuli takaa tasoihin ja vei pelin jatkoajalle. Sitä ei ehditty käydä kuin 54 sekuntia ja kotijoukkue juhli voittoa olematta varsinaisella peliajalla kertaakaan johtoasemassa. Voittomaalin teki Seppo Peltola, joka oli myös neljällä maalilla TU:n pahin kurittaja.

TU:lta Jussi Tuomi onnistui kolmesti maalinteossa. Kahden osuman miehiä olivat Tuomas Määttälä ja Ville Mattila. Kertaalleen maaliverkkoja heiluttivat Kai Haikola, Niklas Honkaniemi, Eemil Ali-Haapala ja Ismo Hangasmaa.

Tappiosta huolimatta TU sai yhden pisteen tuotua jatkoaikatappiolla Toholammille. Sen turvin TU on edelleen hyvissä asemissa sarjataulukossa. TU on kerännyt 7 pistettä neljässä ottelussa ja on sarjan kolmas.

Seuraavaksi TU kohtaa pitkästä aikaa kotihallissa ensi viikonloppuna FBC Remixin Isostakyröstä.