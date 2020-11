Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Mitä tehdään Koutosen vanhalle puukoululle?

Koutosen koulun purkamispäätös sai K.H. Renlundin museon ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen aktivoitumaan. Vuonna 1935 rakennettu hirsirakennus uhkaa jäädä uuden koulukeskuksen suunnitelmissa unholaan.

Ainakin somekansan tuomio näyttää olevan selvä: Koutosen koulua ei saa purkaa. Mielenkiintoista nähdä vaikuttaako se vielä kaupungin kantaan.

Ymmärrän vastakkaisia kantoja ja perustelut ovat ymmärrettäviä puolin ja toisin. Varmasti kaupungilla on kiinteistökannassa aivan tarpeeksi menoeriä. On esimerkiksi Kannuksen yhteiskoulu eli tutummin monitoimitalo, joka on rakennettu samana vuonna kuin Koutosen koulu eli Kannuksen suurpalon jälkeen vuonna 1935. Varmasti kulttuurihistoriallisesti arvokas talo sekin. Mikä on sen kohtalo tulevaisuudessa?

Toisaalta kyse on myös arvoista. Minkälaisen arvon annamme rakennuskulttuurille ja haluammeko pitää kiinni vanhemmastakin rakennuskannasta.

Varmasti vanhan remontointi uudenveroiseksi maksaa ja kustannusarviot nousevat. Toisaalta perinnekorjaamisosaamistakin paikkakunnalta löytyy, joka varmasti pudottaisi loppusummaa. Riippuu tietenkin käyttötarkoituksesta.

Jos Koutosen koulu säilyy nykyisellä paikalla, niin varmasti uuden koulukeskuksen suunnittelutyössä sekin voidaan ottaa huomioon. Nythän viimeisin kaupungin kanta on teknisellä lautakunnalla ollut, että Koutosen koulu puretaan tai ainakin siirretään.

Yksi rakennusromanttinen idea oli, että koulumuseo siirrettäisiin Koutosen koululle. Se olisi muistona uusille sukupolville, kuinka ennen vanhaan koulua käytiin. Sitähän voisi ideoida vaikka kuinka pitkälle ja käyttää hyödyksi jopa kaupungin markkinoinnissa.

Talo on pysynyt varsin ryhdikkäänä ja sen hirret on mitä ilmeisimmin aikanaan uitettu Lestijärveltä saakka Kannukseen. Hirret ovat erittäin hyvässä kunnossa ja taatusti niille löytyy ostajat niin kuin löytyi aiemmin Raasakan puukoulun ja opettaja-asuntolan hirsille.

Se tässä on hyvää, että asiasta käydään kansalaiskeskustelu nyt, eikä sen jälkeen, kun rakennus on jo purettu.