Verkosto pelastaa käsityöyrittäjien tärkeintä sesonkia – Käsityöläisten tavaratalon myymälä Lestijärvelle

LESTIJÄRVI

Käsityöläisyrittäjät taistelevat koronaviruksen aiheuttamia myyntitilaisuuksien peruutuksia vastaan verkostoitumalla. Käsityöläisten tavarataloksi nimetty myymälöiden verkosto avaa oman pisteen myös Lestijärvelle, jossa siitä vastaa Paulanka-yrittäjä Paula Tiala.

Lestijärven myymälä avataan lauantaina 14. marraskuuta kirppiksen talon siivessä.

Monien käsityöyrittäjien tärkeimmät myyntikanavat ovat erilaiset messut, tapahtumat ja myyjäiset. Valtaosa marraskuulle suunnitelluista tapahtumista on peruttu.

Nettitapahtumat ja nettikaupat korvaavat vain osittain messujen puutetta – tuotteiden ja niiden värien, mallien, kokojen näkeminen ja tunnustelu ja vertailu luonnossa on tärkeä osa käsitöiden kaupankäyntiä.

Joulu on monien käsityöyrittäjien tärkein sesonki, jolla eletään pitkälle hiljaisen talven yli. Peruttujen messujen vuoksi koko joulumyynti on vaarassa.

Synkähkö visio sai Suomen käsityöyrittäjät ry:hyn kuuluvan Rile Norbergin kehittelemään konseptin, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja pelastetaan joulusesonki. Syntyi idea Käsitöiden tavarataloketjusta, jonka verkosto kulkisi halki Suomen.

Ajatus on, että kaikki kynnelle kykenevät SKYT ry:n jäsenten käsityöpuodit ja -myymälät ottavat myyntiin toisten käsityöläisten tuotteita tai jäsenet perustavat yksin tai yhdessä marras–joulukuuksi pop up-myymälöitä.

Asiassa on edetty melko nopealla aikataululla. Käsitöiden Tavaratalo – Suomen käsityöyrittäjien kauppaketju -konseptiin on ilmoittautunut mukaan lukuisa määrä puoteja ympäri Suomen ja lisäksi suunnitteilla ja perusteilla on useita pop up-kauppoja.

Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry. on noin 300 jäsenen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten käsityöyritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa. Yhdistys toimii koko Suomen alueella ja on poliittisesti, uskonnollisesti ja maantieteellisesti sitoutumaton.

Suuri osa käsityöyrittäjistä on yksinyrittäjiä.