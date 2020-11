Varamiehen mielipide: Korpelan kuivat kalaportaat



Pimeys on armollinen. Paikallinen sähkölaitos huolehtii valaistuksesta, että näen kirjoittaa. Moni puhelinmyyjä on tarjonnut edullista sähkösopimusta, mutta kaikki olen torjunut vedoten siihen, että minulla on hyvä suhde kotipaikan myllyyn.