Veli Ranta-Ojala kolumnissaan: "Kirjoittamisen aloittaminen on parasta tehdä vaikka tänään, muuten kynnys voi käydä liian korkeaksi"

Olen usein kuullut sanottavan, että pitäisi kirjoittaa muistiin joitain asioita elämästään, ei mihinkään yleiseen jakoon vaan ikään kuin perinnöksi jälkipolville.

Olen innostanut puhujaa, että siitä vain, tänään on hyvä päivä aloittaa. Nykyään tietokoneet tekevät homman helpoksi, mutta jos ei halua tai osaa käyttää tietokonetta, aina löytyy sen verran kynää ja paperia, että ajatukset ja muistot saa kirjoitettua talteen.

Minua kirjoittaminen on kiinnostanut alakouluikäisestä alkaen. Ainekirjoitustunnit olivat liikunnan ja välituntien ohella parasta aikaa Välikannuksen perinteikkäässä opinahjossa.

Muistan vieläkin sen sähköisen tunnelman, kun opettaja kirjoitti aineitten vaihtoehtoiset otsikot liitutaululle. Aina opettajan otsikoista ei löytynyt sopivaa, mutta silloin kysyin, saako kirjoittaa omasta aiheesta. Poikkeuksetta opettaja lupasi, ja mielikuvitukseni sai vapaasti lennellä.

Yleensä kirjoittamiseen ei tarvita mitään ihmeellistä inspiraatiota. Kalle Päätalo sanoi aikoinaan, että inspiraatioksi riittää, kun istuu koneen ääreen ja alkaa naputella. Aina se ei ole mukavaa mutta kuitenkin mukavampaa kuin työskentely räntäsateisessa pöllimetsässä.

Kirjailijaystäväni Heikki Luoma kertoo Pirunpelto TV-sarjansa luomisen aikana kirjoittamisen olleen yhtä tuskaa, mutta valmiin tuotteen näkeminen ruudulla oli korvannut nuo vaikeudet monin verroin. Sitoutuminen ja sopimus sarjan teosta olivat olleet hänelle parhaat kannustimet.

Ensimmäinen oma kirjani, Meritien maa ilmestyi tasan 30 vuotta sitten. Sen julki tuloa edelsi seitsemän vuoden tiukka punnerrus, jossa pöytälaatikkokirjailijan uskoa koeteltiin. Käsikirjoitus kävi kurkkimassa parin suuren kustantamon ovenraosta, kunnes Väntäsen Tertun ja Veikon Koivu ja tähti otti sen nopealla aikataululla kustannettavakseen.

Tätä ennen olin kirjoitellut joitakin lehtijuttuja mm. Lestinjokeen. Päätoimittaja Puranen moitiskeli niitä hiukan pitkänlaisiksi ja ehdotti, että minun pitäisi kirjoittaa romaani. Otin kehotuksen todesta. Nyt on yhdeksän romaania kirjoitettuna ja kymmenes odottaa keskeneräisenä koneella.

Meritien maan kannustimena oli aikoinaan perunkirja, joka kertoi sukumme karuista vaiheista 1860-luvun nälkävuosina. Myös myöhemmät kirjani ovat usein saaneet alkunsa jostakin todellisesta historian taitekohdasta.

Joissakin kirjoissa on tarvittu paljon mielikuvitusta, joissakin vähemmän. Mutta kun on päässyt alkuun, oma pää on alkanut tuottaa tekstiä kuin itsestään. Minulle kirjoittaminen on luonnollinen elämänmuoto. Siksipä kirjoittelen melkein joka päivä, jos ei satu olemaan tärkeämpää tekemistä.

Kaikkien ei toki tarvitse ottaa kirjoittamista yhtä tosissaan kuin minä olen tehnyt. Mutta omista lähtökohdista ja omista kokemuksista kannattaa aloittaa. Ja aloittaminen on parasta tehdä vaikka tänään, muuten kynnys voi käydä liian korkeaksi.

Veli Ranta-Ojala