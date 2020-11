Karjalankarhukoiranarttujen Kuningatar-ottelu järjestettiin Toholammilla – Voitto Virolahdelle Kätkytvuoren Viimalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Karjalankarhukoiranarttujen kuningatarottelu järjestettiin Toholammin Hirvikoskella 30-31.10.2020. Ottelun ajankohta oli normaalia aikaisempi johtuen Keski-Pohjanmaalla järjestettävien arvokokeiden päällekkäisyydestä.

Kokeen ylituomarina toimi Pekka Veteläinen Kuusamosta ja varaylituomarina Bruce Forsbacka Teerijärjeltä.

Kuningatar-ottelu on Suomen Pystykorvajärjestön alainen karjalankarhukoiranartuille osoitettu kaksipäiväinen mestaruuskoe. Molempina päivinä järjestetään normaalien hirvenhaukkukoesääntöjen mukainen hirvikoe ja ottelun voittaja on se koira jolla on paras yksittäisen kokeen tulos.

Kuningatar-ottelun järjestelyistä vastasi Keski-Pohjanmaan hirvikoirakerho ry. Kokeen pitopaikaksi valikoitui Toholammin Hirvikosken maaseutuhotelli, joka tarjoaa erinomaiset puitteet tällaisen kisan järjestämiseen. Koepaikalla on jo perinnettä sillä Hirvenhaukut-ottelu järjestettiin samassa paikassa vuosituhannen alkupuolella.

Vuoden 2020 kuningatar-ottelun voittajaksi nousi ensimmäisen koepäivän tuloksella (92,5p) Kätkytvuoren Viima omistajana Anssi Niemelä Virolahdelta. Ottelun toiseksi sijoittui vuoden 2019 voittaja Hirviparoonin Naawa, Pasi ja Rami Ahola Parkanosta (88,5p). Ottelun kolmanneksi tuli Käärmekaaran Karu omistajana Teppo Lahti Torniosta. Karun pistemäärä oli 88p joka oli toisen kilpailupäivän paras tulos.

Ottelussa jaettiin myös erityispalkintoja. Metsästäjäliiton mitali sekä Keski-Pohjanmaan kennelpiirin lahjoittama pokaali ojennettiin ottelun voittajalle.

Pohjan karhukoirayhdistyksen lahjoittaman puukon kriteereinä oli koira, jolla oli paras kahden päivän yhteistulos. Tämä palkinto meni kisan toiseksi sijoittuneelle Hirviparoonin Naawalle. Laikajärjestö lahjoitti otteluun hienon puukkoyhdistelmän ja tämän kriteerinä oli pisin uusintahaukkuun päättynyt karkko. Palkinto ojennettiin kisan neljänneksi sijoittuneelle Käärmekaaran Kuuralle.

Suomen Pystykorvajärjestö ry oli lahjoittanut otteluun erityispalkinnoksi nokipannun sekä kirjan ja tämän palkinnon kriteereinä oli, että palkinto luovutetaan koiralle joka on viihtynyt maastossa pisimpään. SPJ:n erityispalkinnon sai Karhusuon Taika ja Pasi Kanniainen.

Uusi hallitseva kuningatar KR-20 oli selvillä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Viimalla on mahdollisuus osallistua Hirvenhaukut otteluun marraskuun lopulla.

Vuoden 2021 Hirvenhaukut-ottelu järjestetään Keski-Pohjanmaalla.

Mika Lamu