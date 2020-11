Hurja talkoourakka on alussa, mutta Lohtajan Harrastajanäyttelijät tähtäävät tulevaisuuteen uudella nimellä – Uusissa tiloissa ja uudella energialla



Kulttuuritalo Veistämö. Viime vuosina vähällä käytöllä ollut talo on säilynyt ihmeen hyvässä kunnossa aivan Lohtajan kirkonkylän reunalla.

Lähes satavuotiaassa hirsitalossa on rukoiltu, veisattu ja rakennettu veneitä. Siellä on asunut Lohtajan ensimmäinen kiertokoulun opettaja Pikku-Maiju, Maija Loviisa Salmi, joka on myös pitänyt siellä Lohtajan ensimmäistä, kotikouluna järjestettyä oppikoulua.