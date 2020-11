Joni Mäki-Petäjän kolumni: Kohta joku pääsee hengestään Kannuksen katurallissa

Enää ei tarvitse mennä katsomaan Jyväskylän suurajoja Keski-Suomeen asti. Riittää kun poikkeaa Kannuksen keskustassa. Siellä meno on ilta- ja yöaikaan kuin rallin erikoiskokeella. Uusin suosikkipaikka kumen poltolle on Osuuskaupan tuore asfaltti, jossa auton saa mukavasti ja helposti sladiin ja luisuun. Myös Liedeksen vanhan liiketalon takaa haetaan vauhdit ja tullaan takaisin kohti kirkonkylää.

Autoja on myös moneen makuun. On viritettyjä autoja, jotka saadaan pysymään kasassa vain hitsipillin avulla. On aivan tuliteriä kiihdytysmenopelejä, jotka ehtivät ottaa nopeutta Valtakadulla lähelle kahtasataa.

Kyllä, kyllä. Minäkin olen ollut nuori ja ymmärrän, että rajoja pitää kokeilla. Minusta vain viime aikojen romurallin jälkeen tuntuu, että seuraavaksi kokeillaan jonkun raajoja.

Räikein ja järjettömin tempaus taas vähään aikaan nähtiin viime viikonloppuna, kun joku oli kännipäissään kiskaissut autonsa liikenneympyrään. Kannus sai huomiota kyllä ja saattoihan tuossa jotain huumoriakin nähdä. Huumori on kuitenkin kaukana, kun joku täysin sivullinen pääsee hengestään moisen sekopäisyyden takia.

Todella ikäviä viestejä on kantautunut pienten lasten vanhemmilta. Kaahailu ei ole rajoittunut pelkästään iltaan ja yöhön. Läheltä piti -tilanteita on sattunut jo useita aamulla ja päivällä koulumatkan varrella. Pimeys, liukkaus ja huono näkyvyys ovat jo sinänsä riskitekijöitä. Siihen kun lisää raskaan kaasujalan, suuret vaaran merkit ovat ilmassa.

Meillä jokaisella on oma vastuumme liikenteessä. Huolehditaan yhdessä, että ne jokaisen kullanmurut muistavat käyttäytyä liikenteessä sääntöjen mukaan. Eikä se huono liikennekäyttäytyminen ikää katso. Varmasti vanhemmassa sukupolvessakin reikäpäitä löytyy. Toivottavasti Kannus ei tarvitse kuolemantapausta ennen kuin herätään todellisuuteen.