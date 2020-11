Jarmo Leppäsen kolumni: "Yli puoli vuotta on eletty hissukseen omilla kulmilla"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tähän alkaa jo tottua. Yli puoli vuotta on eletty hissukseen omilla kulmilla. Meillä vain yksi pieni piipahdus Pirkanmaalla tyttäriä ja lapsenlapsia katsomassa. Etämatkailu on tapahtunut 60 kilometrin säteellä akselilla Kokkola, Kalajoki ja Ylivieska.

Sähköiset viestimet ovat kuitenkin ahkerassa käytössä. Olisihan sitä voinut liikkua enempikin mutta, mutta jos ja mitä sitten jos? Välitän teistä hyvät kanssaihmiset ja itsestänikin.

Eläkeaikaa minulla on ollut jo kuusi vuotta. Minulle on sisään rakennettu tarve tehdä aina jotakin, jotenkin niin että tunnen itseni tekemisen kautta. Meitä samanlaisia on paljon muitakin. Mitä tekee on toisarvoista, kunhan tekee, että voisi kertoa ystäville tehneensä. Varmaankin rasittavaa kuultavaa niille, jotka osaavat olla turhia touhuamatta.

Kuvataiteen tekemisestä ei pääse eläkkeelle, eikä toki tarvitsekaan. Oma maalaaminen on vähentynyt aikaisemmasta selvästi, mutta kuvataidekoulun lasten ja nuorten kanssa touhutessa oma ikä unohtuu nopeasti. Heistä pulppuavaan innostukseen on helppo mennä mukaan. Toiveet ja tulokset eivät aina kohtaa mutta henki tunneilla on hyvä ja yritteliäs.

Opintosuunnitelma alleviivaa kuvataidekoulun sosiaalista merkitystä, yhdessä tekemistä ja ryhmäytymistä. Opetusmateriaalien tuntemuksessa, värien käytössä ja piirustustaidoissa on vain osa koulun tavoitteista.

Torstai-iltojen teini-ikäisten ryhmä on keskusteleva ja kantaaottava. Puheenaiheet lainehtivat ja äänenkäyttö on vähintäänkin riittävää. Välitön tunnelma on seurausta vuosien yhdessäolosta niin koulussa kuin kuviksessakin.

Itsekritiikki välillä on niin kovaa, että pelko epäonnistumisesta estää joskus taiteentekemisen kokonaan. Sama asenne on minullakin usein, mutta jos ei yritä ei voi korjata taikka parantaa.

Aloitin kesällä kiekkogolfin pelaamisen vävypojan innoittamana. Onhan se vaikea laji. Selkä meni jumiin ja oikeassa olkavarressa laaja mustelma vain sen muovilautasen heitosta. Tekniikka on retuperällä nettivalmennuksesta huolimatta. Into ja järki eivät olleet yhteismitallisia.

Parantuneet jo ja olen päässyt jatkamaan harjoittelua mutta pelikausi taitaa loppua kesken.

Turvallista metsälenkkeilyä!

Jarmo Leppänen

Parempia aikoja odotellessa kuvien tekijä ja teettäjä