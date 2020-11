Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen ja Toholammin kansalaisopiston nimi on tästä lähtien KanTo kansalaisopisto. Kannuksen sivistyspalveluiden lautakunta päätti asiasta maanantaina.

Tähän saakka nimi on ollut pelkkä KanTo, joka valittiin nimikilpailun ehdotusten joukosta jo vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saapui kuitenkin tämän vuoden kesäkuussa Kannuksen kaupungille täydennyspyyntö koskien kansalaisopiston nimenmuutosasiaa. Ministeriö katsoo, että kansalaisopiston nimestä tulee ilmetä, millaisesta organisaatiosta ja oppilaitoksesta on kyse. Ennen nimenmuutoksen hyväksymistä kaupungin esittämällä tavalla, ministeriössä täytyy olla lainvoimainen nimenmuutospäätös, josta ilmenee sopimuskunnan kanta sekä nimenmuutoksen voimaantulopäivämäärä.

Kansalaisopistojaosto on käsitellyt asiaa jo aiemmin ja todennut, että jaostossa on jäseniä sekä Kannuksesta että Toholammilta, joten päätöksessä on esillä molempien kuntien kanta. Jaosto esitti sivistyspalveluiden lautakunnalle, että kansalaisopiston nimi on KanTo kansalaisopisto. Se esitti myös, että sivistystoimenjohtaja valtuutetaan lähettämään ministeriöön hakemus ja lainvoimainen nimenmuutospäätös asiasta. Nimi on voimassa heti, kun asia on lautakunnan kokouksen jälkeen lainvoimainen.