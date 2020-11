Soiten alueella on todettu tiistaina yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun ja tartunnan saanut oli jo ennestään karanteenissa, eli uusia altistuneita ei ole.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 95 koronavirustartuntaa.

Soitelta muistutetaan, että testaukseen on syytä hakeutua lievissäkin oireissa. Yhteydenoton Soiten infektiovastaanotolle voi tehdä täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa: https://www.omaolo.fi/ . Mikäli oireesi sitä edellyttävät, yhteystietosi voidaan välittää Soiteen tai voit itse varata Omaolon kautta ajan drive in -testaukseen. Koronaneuvontapuhelin on avoinna arkisin klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16 numerossa 06 828 7499.

Soiten alueella on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus. Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tiistaina neljä uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja piirin alueella on 696.

Kahden edellisen viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt 68.