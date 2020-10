Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Me emme erota ketään, me uutisoimme

Korpelan Voima pysyy sinnikkäästi otsikoissa. Viime viikolla tuli julkisuuteen tilapäisen valiokunnan muistio, josta selvisi valiokunnan tekemät johtopäätökset. Viime viikolla tuli myös julkisuuteen yhtymähallituksen lausunto aiheesta. Siinä kategorisesti tyrmättiin kaikki valiokunnan tekemät johtopäätökset ja kyseenalaistettiin koko valiokunnan olemassaolo.

Lestijoki-lehti on Keskipohjamaa-lehden kanssa samaa KPK Yhtiötä. Niin kuin valveutuneet lukijamme ovat havainneet, molempien lehtien toimittajien juttuja käytetään molemmissa lehdissä. Allekirjoittanut sai tehdä muistiosta ja lausunnosta uutisen. Kaikki jutussa ilmenneet asiat perustuvat valiokunnan muistioon ja hallituksen lausuntoon. Mitään ei siis ole keksitty toimittajan päästä. Molemmat asiakirjat ovat useiden sivujen mittaisia ja se vaatii toimittajan tekemää työtä, jotta ne saadaan lehteen vaatimaan luettavaan muotoon. Tämä on täysin arkipäivää toimittajan työssä.

Valiokunta toi uutena asiana esille entisten toimitusjohtajan ja talousjohtajan erokorvauksiin liittyvät epäselvyydet. Henkilöstöongelmat ja mm. Verkko Korpelan nimissä tehty poliisitutkintapyyntö ovat olleet jo pitkään yleisessä tiedossa. Tässä kohtaa täytyy tehdä täysin selväksi, että lehden tehtävä ei ole järjestää ketään kohtaan ajojahtia.

Toimitus tekee työtään journalistisella otteella. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen. Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kuten Journalistin ohjeissa kiteytetään: ”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.” Vihjailut uutisen tekemisen yhteydessä jostain muista tarkoitusperistä ovat täysin kestämättömiä.

Omistajakunnat ovat antaneet valiokunnalle tehtäväksi valmistella yhtymähallituksen erottamista koskevaa asiaa. Me toimituksessa välitämme valiokunnan yksimieliset johtopäätökset ja ylimääräinen yhtymäkokous päättää toimenpiteistä. Tämä linja on täysin kirkas.

Kuntayhtymän johtajina erotetut henkilöt eivät ole täydellisessä yksityisyyden suojassa. Yksityiselämän suojan ala riippuu henkilön asemasta; poliitikkojen ja esimerkiksi kunta-alan tai muussa johtavassa asemissa olevien yksityisyydensuoja mediassa on kapeampi kuin muiden ihmisten. Sama koskee esimerkiksi paikallislehtien päätoimittajia tai vaikkapa kunnanjohtajia.