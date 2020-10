Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kahdessa tapauksessa on kyse uusista tartuntaketjuista. Toisen selvitystyö on vielä kesken, ja altistuneita kartoitetaan parhaillaan.

Yksi tartunnoista liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin viimeksi tiistaina yksi uusi koronavirustartunta. Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä 89.

Epidemia on sairaanhoitopiirin alueella edelleen perustasolla. Ilmaantuvuus on viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta, kun reilu viikko sitten ilmaantuvuus oli 36.

Koivuhaan lääkärin ja hoitajan vastaanoton sulku jatkuu vielä viikon 45, jonka jälkeen toiminta jatkuu supistetusti. 9.11. alkaen lääkärin ja hoitajan vastaanotolle pääsee Koivuhaassa ainoastaan ajanvarauksella.

Kokkolan pilotista saatujen myönteisten kokemusten myötä koronanäytteenoton sähköinen ajanvaraus laajenee koko Soiten alueelle. Maanantaista 2.11. alkaen myös Kannuksen ja Tunkkarin drive in -näytteenottopisteille voi varata ajan sähköisesti, mikäli Omaolon koronaoirearvio sitä suosittaa.