Mielipide Lestijärven Joutennevan ja Tummunnevan ennallistamistyöstä

Lestijärvellä valtion mailla sijaitseva Joutennevan-Tummunnevan suoalue valikoitui aikanaan Hiilipörssin ensimmäiseksi ennallistuskohteeksi. Kohteen valintaan vaikutti vahvasti vesistöhaittojen vähentäminen muiden hyötyjen (ilmasto ja luonnon monimuotoisuus) lisäksi. Kohde on haasteellinen puuston poiston suhteen. Viime talvena töiden aloittamiseen liittyvästä puiden korjuun jäljistä syntyneiden huolien johdosta haluamme tuoda esille seuraavia asioita:

Leudot talvet ovat aiheuttaneet vaikeuksia puuston poiston osalta eikä korjuutyötä ole tehty kuin pienellä osalla aluetta, jossa jälkiä on syntynyt. Nämä jäljet kuitenkin peittyvät, kun ojia aletaan tukkimaan. Puustoa on nyt syksyllä poistettu kevyemmällä korjuukalustolla ja jälki on ollut erittäin hyvää.

Joutennevan-Tummunnevan soiden vesitalouden palauttamistyössä keskeisenä tavoitteena on saada alapuolisiin vesistöihin kohdistuva kuormitus pienennettyä pysyvällä tavalla. Alueen metsäojitus on aikanaan tehty siten, että kangasmaiden ja niitä ympäröivien puustoisten ojitusalueiden kuivatusvedet pääsevät kokoavia ojia myöten suoraan vesistöihin. Tällainen suoraan vesistöihin pääsevä vesi on merkittävä uhka vesistöjen tilalle seuduilla, missä ojitettuja soita on paljon. Aiemmin on arvioitu, että päästöt tällaisilta alueilta rajoittuisivat hakkuiden ja kunnostusojitusten jälkeisin lyhytaikaisiin piikkeihin. Uudempien tutkimusten mukaan kuitenkin vanhoilta ojitusalueilta näyttää pääsevän ravinteita ja kiintoainesta jatkuvasti ja päästöt saattavat jopa lisääntyä ojitusalueen ikääntyessä.

Ennen ojituksia aapasoiden keskusten rimpialueet ovat toimineet munuaisten tavoin. Suon turvekerroksen läpi virratessaan vedet ovat puhdistuneet niin ravinteista kuin kiintoaineistakin. Soiden reunoille kaivetut ojat niin Joutennevan-Tummunnevan alueella kuin lukemattomilla muillakin aapasoilla ovat kuitenkin estäneet tätä puhdistusprosessia toimimasta. Alueen ennallistussuunnitelmassa tärkeimmäksi tavoitteeksi onkin asetettu tämän puhdistusprosessin palauttaminen. Ojitusalueiden ojista vedet ohjataan patojen ja ohjausojien avulla alkuperäisiin suuntiin vielä ojittamattomina oleviin nevan keskustoihin. Samalla nämä palautuisivat entisen kaltaisiksi rimpinevoiksi. Tämä vaatii kaivurityötä reunojen syviksi syöpyneillä ojilla, sillä tällaiset voimakkaasti virtaavat ojat eivät itsestään pysty umpeutumaan. Ojituksessa muuttunut maasto vaatii veden virtauksen kääntämistä kohti suota ja vedenpinnan nostamista.

Soiden vesitalouden palauttamistöitä on tähän mennessä tehty suojelualueilla sekä muilla metsätalouden ulkopuolelle jäävillä alueilla. Metsätalousalueen keskelle sijoittuvalla Joutennevan-Tummunnevan kohteella pyritään sitä vastoin yhdistämään luonnonhoidon ja puuntuotannon tavoitteita aivan uudella tavalla niin, että täällä saatuja kokemuksia voitaisiin hyödyntää laajemminkin. Tähän mennessä alueella on päästy tekemään vasta valmistelevia hakkuita, varsinaisiin vesien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta sekä hiilen varastoitumista edistäviin toimiin voidaan päästä vasta tämän jälkeen. Jatkossa tehtävissä vastaavissa hankkeissa olisi syytä oppia täällä saaduista kokemuksista ja pyrkiä haittojen välttämiseksi saamaan varsinaiset toimenpiteet tehtyä heti hakkuiden jälkeen.

Suon ennallistus toteutetaan Metsähallituksen ja Hiilipörssin yhteistyönä - maksajina ovat 350 yksityistä lahjoittajaa – joukossa myös lestiläisiä. Puiden korjuun tekevät ennallistuksen suorittava urakoitsija ja Metsähallitus. Ennallistustyö tullaan tekemään tämän talven ja tulevan vuoden aikana, mikäli säät sen sallivat.

Sakari Rehell

Erikoissuunnittelija,

Metsähallitus, Luontopalvelut, Oulu

Petteri Arovainio

Tiimiesimies, Metsähallitus,

Metsätalous, Haapajärvi

Heikki Susiluoma,

Koordinaattori, Hiilipörssi,

Jyväskylä