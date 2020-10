Toholammin kunta esittää paloaseman sijoitusvaihtoehdoksi Rakennusurakointi J. Välikangas Oy:n kiinteistöä ja pyytää asiasta lausuntoa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin kunta esittää uuden paloaseman sijoitusvaihtoehdoksi Rakennusurakointi J. Välikangas Oy:n kiinteistöä. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen asiasta maanantain kokouksessaan ja pyytää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta lausuntoa paloaseman sijoitukseen ja toiminnallisuuteen.

Kunta perustelee esitystään paloaseman sijoittelulle sillä, että toimintavalmius on mahdollista toteuttaa palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tällä hetkellä paloasema toimii väistötiloissa ja kyseisellä ratkaisulla saadaan nopeasti ja kustannustehokkaimmin järjestettyä terveelliset ja turvalliset tilat toiminnalle. Kunnan kannalta se on myös taloudellisin vaihtoehto ja hankkeelle on mahdollista hakea palosuojelurahaston avustusta.

Kunnan mukaan kiinteistöltä on hyvät liikenneyhteydet, ja se mahdollistaa hyvän harjoituskentän. Paikka sijaitsee lähellä kaavoitettua teollisuusaluetta, jossa nykyisin on paloturvallisuuden kannalta riskialttiimmat kohteet ja alueen teollisuus on laajentumassa tulevaisuudessa myös tuolle alueelle. Kaavoitettua aluetta yli 20 hehtaaria.

Tällä hetkellä Toholammin paloasema on väistötiloissa teollisuusalueella Höylääjäntiellä, sillä aluehallintoviraston tekemän työsuojelutarkastuksen mukaan Toholammin entinen paloasemarakennus oli niin huonossa kunnossa, ettei siellä saanut enää työskennellä vakituisesti. Vanha paloasemarakennus on myyty maanrakennus- ja maatalousurakointiyritys M.H. Välikangas Oy:lle.