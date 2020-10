Uran naisten suomensarjajoukkue kasassa – Niina Seppälä palaa pesiskentille

Uran joukkueeseen liittyy superpesiskokemusta omaava Niina Seppälä, joka tekee paluun pesiskentille. Uran pelinjohtajana jatkava Eetu Rekonen sanoo, että joukkue on nyt koossa ensi kesän pelejä varten.

– Harjoituskausi on aloitettu uuden joukkueen kanssa. Pitkä talviharjoittelujakso on edessä. Harjoitellaan ja pelataan hallipelejä, joissa tehdään kokeiluja. Joukkueen runko viime kesältä jatkaa ja uusia pelaajia saatiin myös hyvin, viimeisimpänä mukaan lähti Seppälän Niina.

– Tietysti Niinan vankka kokemus on kovaa valuuttaa, pelinjohtaja Rekonen sanoo ja uskoo sen heijastuvan koko joukkueeseen.

Uran naisten suomensarjajoukkueessa ovat mukana: Neea Roiko, Jonna Jyrkkä, Krista Määttä, Minea Kemppainen, Venla Peräaho, Hanna Torvi, Saara Seppälä, Sofia Seppälä, Janita Seppälä, Niina Seppälä, Jerika Laakso, Suvi Sorvisto, Saana Tuikka, Laura Mäki-Petäjä sekä Essi Kivelä. Kivelä pelaa myös Lappajärvellä ykköspesistä, mutta voi kaksoisedustuksen turvin pelata myös Uran joukkueessa.

Uran junioreista Minea Kemppainen ja Neea Roiko debytoivat suomensarjassa jo viime kaudella. Nyt omat kasvatit Tuikka ja Mäki-Petäjä ovat nousseet edustusjoukkueeseen mukaan. Ylivieskasta Uran joukkueeseen tulevat Hanna Torvi ja Suvi Sorvisto, jolla on Urasta kokemusta jo aiemmilta vuosilta. Nivalasta uutena mukaan tulee Kainuussa pesisoppinsa saanut Krista Määttä. Muutoin Uran joukkue koostuu jo viime kaudelta tutuista kasvoista.

Naisten joukkueen kakkospelinjohtaja tulevalla kaudella on Teppo Seppälä. Myös Jukka Seppälä nähdään edelliskauden tapaan mukana valmennustyössä.

Kannuksen Ura lähtee naisten suomensarjaan luottavaisin mielin ja pelinjohtaja Rekonen kertoo, että pelillisiä tavoitteita tullaan kasvattamaan viime kesästä. Lisäksi Urassa on kasvamassa lupaavia tulevaisuuden pelaajia juniorijoukkueissa.

Viime kesänä vastustajia kurittanut Lilian Koskela siirtyi naisten superpesikseen Helsingin Roihuttariin. Pesäpallojaoston puheenjohtaja Jukka Kivelä sanoo, että tämä on normaalia kulkua, kun ajatellaan pelaajien kehittymistä urallaan.

- Tätä ennen Uran naisia on pelannut mestaruussarjassa vuonna 1976, jolloin Kannus pelasi kyseisellä sarjatasolla naisten pesistä. Tämä nykyinen tilanne osoittaa sen, että meillä on tehty hyvää valmennustyötä, joka kantaa hedelmää. On hienoa, että pelaajillamme on kysyntää maan korkeimmilla sarjatasoilla, Kivelä toteaa.