Kotimainen ikkunainnovaatio luo paremmat edellytykset etätyölle – Pihla Group kehitti antennilasin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronapandemian aikana räjähdysmäisesti lisääntynyt etätyö näkyy myös kodeissa uudenlaisina vaatimuksina. Ikkunavalmistaja Pihlan kehittämä Antennilasi lisää etätyön sujuvuutta tekemällä kodista 5G-valmiin ja mahdollistamalla vakaat ja nopeat yhteydet. Pihla Group Oy on Suomen ikkunamarkkinoiden suurin toimija, ja sillä on tehtaat mm. Haapajärvellä ja Kannuksessa.

Etätyön sujuvuuden kannalta merkittävimmässä roolissa ovat toimivat yhteydet. 5G-verkon yleistyessä mobiiliverkon osuus yhteyksistä tulee kasvamaan entisestään.

Samanaikaisesti rakennusten ulkoseinät, nykyaikaiset energiatehokkaat ikkunat ja tiivis kaupunkirakentaminen vaimentavat signaaleja. Etätyössä ongelmat ilmenevät pätkivinä nettiyhteyksinä ja häiriöinä puhelimen kuuluvuudessa. Tätä haastetta ratkaisemaan syntyi Pihla Antennilasi.

Antennilasi kehitettiin yhteistyössä kotimaisen antenniteknologian huippuasiantuntijan StealthCase Oy:n kanssa. Innovaatio on merkittävä, sillä vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä vielä missään muualla maailmassa.

– Pihla Antennilasi ohjaa sisälle mobiiliverkkojen signaalit ja poistaa datanopeuksia hidastavan julkisivuvaimennuksen. Lasin pinnoitteeseen on työstetty kapea ja lähes näkymätön antennikuvio lähelle ikkunan reunaa, Pihla Group Oy:n markkinointijohtaja Minna Keränen selvittää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Innovaation taustalla on myös halu lisätä tietoisuutta ja kannustaa niin rakennusliikkeitä, taloyhtiöitä kuin omakotiasujiakin pohtimaan kuuluvuuteen liittyviä kysymyksiä jo ikkunaremonttia suunniteltaessa tai uudiskohteeseen ikkunoita valittaessa.

– Ikkunaa ajatellaan vielä usein vain energiatehokkuuden näkökulmasta, vaikka nykypäivänä valinnassa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota myös esimerkiksi siihen, miten ikkuna vaikuttaa kodin yhteyksiin ja etätöiden sujuvuuteen, Keränen muistuttaa.

Pihla on osa Pihla Group Oy:tä, joka on Suomen ikkunamarkkinoiden suurin toimija. Pihla Group Oy valmistaa ikkunoita ja ovia. Pihla Group Oy työllistää noin 650 henkilöä, ja sillä on tehtaat Ruovedellä, Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Joutsassa.