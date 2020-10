Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kun poliisi ei tiedota Lestijokilaaksosta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisien tiedottaminen Keski-Pohjanmaalla, ja erityisesti Lestijokilaaksossa, on heikkoa. Nyt kun Kannuksesta kylmeni poliisiasema, niin sama kylmeneminen on tapahtunut jo jonkin aikaa sitten poliisin tiedottamisen osalta.

Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjanmaan poliisilaitokseen. Samasta poliisilaitoksesta tulee huomattavasti enemmän tiedotteita Etelä-Pohjanmaan alueelta. Välillä napsahtaa sähköpostiin jopa päivittäistiedotteita Etelä-Pohjanmaan alueen tapahtumista. Tiedotteet käsittelevät päivittäisiä poliisin tehtäviä, kuten rattijuoppoja, ylinopeuksia ja varkauksia. Sama tilanne on Oulun seudulla, josta tulee erinomaisesti poliisitiedotteita. Tunnustan, että kateeksi käy sen alueen tiedonjanoisia toimittajia.

Avoimella poliisien tiedottamisella on ennaltaehkäisevä vaikutus. Lukijat ja kansalaiset näkevät, että rikoksista jää kiinni, myös pienistä. Lisäksi poliisit hyötyvät, kun nähdään, että poliisi on aktiivinen ja toimii myös Lestijokilaakson alueella.

En usko, että Keski-Pohjanmaan alue on yhtään sen puhtoisempi rikosalue kuin muutkaan maakunnat. Varmasti täällä tapahtuu rikoksia, ja usein myös paikallislehteen otetaan yhteyttä, kun on havaittu esimerkiksi poliiseja poikkeuksellisen paljon alueella. Eipä siinä auta kuin ihmetellä lukijoiden kanssa mikähän poliisioperaatio nyt on menossa.

Eikä tiedotteita tarvita pelkästään sen takia, että toimittajien sopulilauma saisi makeita klikkiotsikkoja. Laajat poliisioperaatiot saattavat myös lietsoa turvattomuuden tunnetta kansalaisiin. Raskaasti aseistautuneet ja luotiliiveillä varustautuneet poliisit liikkuvat asuinalueella, ja kukaan ei tarkasti tiedä mitä tai ketä etsitään.

On tässä myös laajempi tasa-arvoiseen kohteluun liittyvä näkökulma. Poliisien tiedottamisen tulisi olla tasa-arvoista kaikilta alueilta. Nyt se ei sitä valitettavasti ole.

Ymmärrän sen, että poliisilla ja tutkinnanjohtajilla on kiire, eikä kaikkea voi tutkinnallisista syistä kertoa tiedotusvälineille. Se ei kuitenkaan selitä täydellistä radiohiljaisuutta Lestijokilaakson suuntaan.

Asiasta ollaan kyllä oltu aina silloin tällöin yhteydessä rakentavassa hengessä poliisiviranomaisiin, mutta toistaiseksi käytännön tasolla tilanne ei ole parantanut.