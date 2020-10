Työttömiä alkuvuotta enemmän mutta suunta laskeva – Sama trendi myös Lestijokilaaksossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 9 964 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 287 enemmän (+ 49,2 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 706 vähemmän kuin elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kannuksessa oli 8,7 %, Toholammilla 8,0 % ja Lestijärvellä 8,8 %.

Kalajoki (Himanka) kuuluu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukseen. Kalajoella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0 %. Sievissä luku oli 11,4 %.

Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli suurinta Vaasassa (11,9 %). Kokkolan työttömyysaste oli 8,4 % ja Pietarsaaren 10,0 %. Alhaisinta työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Närpiön (3,9 %) ja Luodon (3,5 %) kunnissa.

Kannuksessa oli syyskuussa 212 työtöntä työnhakijaa, kun elokuussa heitä oli 227 ja vuosi sitten syyskuussa 157. Toholammilla oli syyskuussa 100 työtöntä työnhakijaa, kun elokuussa heitä oli 114 ja vuosi sitten syyskuussa 77. Lestijärvellä oli syyskuussa 25 työtöntä työnhakijaa, kun elokuussa heitä oli 26 ja vuosi sitten syyskuussa 22.

Kalajoella oli syyskuussa 488 työtöntä työnhakijaa, kun elokuussa heitä oli 539 ja vuosi sitten syyskuussa 320.

Avoimia työpaikkoja oli syyskuussa Kannuksessa 21 ja vuosi sitten 13. Kalajoella oli avoimia työpaikkoja syyskuussa 96 ja vuosi sitten 112. Toholammin ja Lestijärven osalta avoimien työpaikkojen määrä puuttuu tilastoista.

– Koronavirusepidemian aiheuttama työttömyyden raju kasvu on tuonut TE-toimistolle paljon uusia asiakkaita ja uusia tehtäviä; muun muassa noin 1400 yrittäjää on hakenut työttömyysetuutta ja tuhansia lomautettuja on ilmoittautunut asiakkaaksi. Sen vuoksi palveluihin ohjaaminen ei ole toiminut toivotulla tavalla. Olemme tehostaneet palveluihin ohjaamista syksyn aikana, ja iloksemme palveluihin osallistuneiden määrä lähtikin syyskuussa kasvuun, toteaa Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari.