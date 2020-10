Lukijan arkipäivän havaintoja: ”On lapsille saatava goretexii, kun kadut on märkii ja sohojosii!”

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

”On lapsille saatava goretexii, kun kadut on märkii ja sohojosii!”

Ja pitää muuten paikkansa.

Syksy on lasten mielestä ihanaa aikaa. Ja kevät! En tiedä yhtään lasta, joka ei rakastaisi vesilammikoita. Ja niissä uimista.

Heti kun päiväkodin pihalle ilmestyy syksyn ensimmäinen vesilammikko, siellä kroolaa puolet lapsista. Toinen puoli hyppii ja heittelee kiviä uimareiden sekaan.

Päiväkodin eteinen lainehtii märkää hiekkaa ja kuraa. Kuivauskaapit huutavat tuskissaan ja työstävät minkä ehtivät.

Päiväkotiin lähtö syksy- ja talviaikaan on järkyttävä show.

Kaikki te pienten lasten äidit ja isät tiedätte, mikä on ehdottomasti viisain ratkaisu, kun puhutaan lasten kanssa kotoa poistumisesta.

Ennakointi.

Kerää siis edellisenä iltana eteisen penkille merinovillapuku, ihan basic villapuku, fleece-puku (tai älä sitä, kun se on kuulema tosi huono, kun se ei hengitä! Minun lapsuudessa hengitti vain elolliset olennot, ei haalarit), sormikkaat, merinovillasormikkaat, veden ja tuulen pitävät hanskat.

Kerää pinoon myös villasukat, merinovillasukat (oikeasti jos minulta olisi nuoruudessa kysytty, että mitä on merinovilla, olisin luultavasti ehdottanut jotain levää), kumpparit fleecevuorella tai lampaankarvavuorella, huopatossut, GoreTex-kengät (jos joku olisi kysynyt että mikä on goretex, olisin vastannut että tyrannosaurus rexin isoisä) myös tarjolle, JOS lapsi keksiikin nostaa kenkämetelin. Ota varmuuden vuoksi esiin myös monot, luistimet ja lumikengät. Lapset saattavat olla hankalia, kun kyse on äkkilähdöstä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sitten siirry haalareihin, ulkohousuihin, välikausitakkeihin (siis kuka keksi oikeasti välikauden?) ja päähineisiin. Äläkä unohda tuubihuivia, kauluria ja kypärälakkia.

Muista hankkia puku, jonka vesipilari (älä edes kysy) on kymmenen miljoonaa; se nimittäin pitää veden, tuulen, veren, hien ja kyyneleet. Kolme viimeistä ominaisuutta täytyy löytyä myös vanhempien takeista.

Joskus tuntuu siltä, että ollapa aika jolloin koko talossa oli yksi ainoa kenkäpari (joista toinen hukassa) jota kierrätettiin vuorotellen jalasta toiseen.

Jokaisen meistä täytyy siellä villasukkaviidakossa luovia omaa hyväksi todettua reittiä ja löytää se kultainen keskitie jota pitkin luovia syksystä toiseen tulematta hulluksi.

Stressitöntä syksyä!Nimim. Nimetön