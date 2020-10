Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kokkolan yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuokrata Lohtaja-talon Kokkolan kaupungilta Lohtajan uudeksi seurakuntakodiksi.

– Lohtaja-talo sijaitsee erinomaisella paikalla Lohtajan keskustassa, ja se on rakennettu 1896 vanhaa hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakennuksessa ei ole todettu sisäilma- tai muitakaan rakennusteknisiä ongelmia, tiedotteessa sanotaan.

Tila ei suorilta käsin sovellu seurakuntakodiksi. Muutostöitä tehdään ainakin keittiölle, viemäröinnille ja äänentoistolle. Valtaosa keittiölaitteista voidaan kuitenkin hyödyntää seurakulman tiloista. Muutostyöt toteutetaan investointisuunnitelmassa 2021 olevin investointivaroin.

Lohtaja-talo oli koulukäytössä vuoteen 1995, jonka jälkeen se entisöitiin kunnan kokous- ja juhlatiloiksi. Rakennuskaavalla suojeltu talo palautettiin saneerauksessa 1900-luvun jugend-asuun yhteistyössä Pohjanmaan museon kanssa.

Alkuperäinen vuonna 1974 rakennettu seurakuntakoti Lohtajan kirkon vieressä on jo purettu sisätilaongelmien vuoksi. Tällä hetkellä seurakuntakoti eli seurakulma sijaitsee ns. Osuuspankin talossa. Väliaikaisissa tiloissa on myös diakoniatoimisto, jossa on diakoniavastaanotto. Seurakulman tilat ovat ennen olleet ravintolatoiminnassa.

Suunnitteilla on ollut myös uuden seurakuntakodin rakentaminen, mutta siitä on luovuttu.