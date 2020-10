Hanna-Mari Laitala kolumni: Koska viimeksi opit jotain uutta?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Olen vietellyt ruuhkavuosia viimeiset 14 vuotta ja erilaisia valintoja vapaa-ajan käytön suhteen on pakon edessä tehty. Tein ruuhkan kiihtyessä tiedostamattani pahan virheen ja priorisoin oman opiskeluni pariksi vuodeksi muiden asioiden alle.

Harrastin monenlaista ja luinkin paljon, mutta en tehnyt juuri mitään sellaista, joka olisi varsinaisesti kehittänyt minua osaajana eteenpäin.

Oppimisen hyllytys tapahtui siitä huolimatta, että olen työssä opetusalalla ja teen joka päivä töitä elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja tiedän, että tänä päivänä jokaisen meistä tulisi uudistaa osaamisensa lähes kokonaan viiden vuoden välein.

Osaamisen päivitystarpeen vauhti on henkeä salpaava ja tulevaisuuden tutkijat arvioivat, että uusiutumissykli kiihtyy edelleen ja on muutaman vuoden sisällä vain kaksi vuotta! Jos haluamme olla muutakin kuin ”boomereita”, muutostahti vaatii meiltä jokaiselta aktiivista oman osaamisen kehittämistä.

Tilanne on muuttunut 50 vuoden aikana dramaattisesti, sillä ennen vanhaan yhdellä tutkinnolla paineltiin läpi koko työura varsin menestyksekkäästi ja hyvin tuloksin. Tämän päivän huippu menestyjillä on puolestaan jo lähtökiihdytyksessä useampi tutkinto taskussa ja työuran aikana niitä tulee lisää niin, että CV:hen tarvitaan poikkeuksetta useampia sivuja.

Havahduin omaan jämähtäneeseen tilanteeseeni, kun suoritin johtamisen erikoisammattitutkintoa. Minut ”pakotettiin” lukemaan muutakin, kuin kertomakirjallisuutta. Koulutuksen aikana aloin kuunnella äänikirjoja erilaisista aihepiireistä ja näkökulmista. Perehdyin hyvinvointiin, jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen, erilaisiin johtamisen malleihin, ihmistyyppeihin, tulevaisuuden kuviin, tulevaisuuden osaamistarpeisiin, valmennuksen ja ohjauksen perusteisiin, ihmiskunnan historiaan, kuuntelin vaikuttajien elämänkertoja ja hännän huipuksi ahmaisin Stephen Hawkingin kirjan ihmiskunnan suurista kysymyksistä.

Kaikki nämä kirjat kuuntelin autossa, jossa aiemmin kuuntelin radiota, eli en joutunut käytännössä uhraamaan opiskelulle yhtään ”omaa” aikaani.

”Pakkolukemisen” aikana tuntui kuin olisin syntynyt uudestaan. Aivot naksuttavat aivan eri tahtia; ymmärrystä, näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja pulppuaa kuin itsestään. Olen energisempi, iloisempi, ratkaisukeskeisempi ja paljon tuottoisampi yhteiskunnan jäsen kuin aiemmin.

Syy ei tokikaan ole pelkästään siinä, että kuuntelin kirjat. Kuuntelemalla opin uutta tai ymmärsin aiemmin tietämääni asiaa syvemmin ja nämä uudet oivallukset saivat osaamisessani, käytöksessäni ja ajankäytössäni aikaan useita muutoksia. Tärkeimpinä niistä näen itsessäni seuraavat: huolehdin omasta jaksamisestani paremmin, opin uudenlaisia näkökulmia moneen asiaan, sekä määritin toimintani arvopohjani mukaiseksi. Tästä eteenpäin myös varmasti huolehdin siitä, että opin koko ajan uutta, se pitää mielen avoimena uusille asioille. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaikutus on ollut valtava.

Suosittelen kokeilemaan äänikirjoja, siinä häviää korkeintaan kuuntelemiseen käytetyn ajan. Useimpia äänikirjapalveluita saa kokeilla kaksi viikkoa ilmaiseksi ja siinä ajassa jo kyllä huomaat oppimisen imun, jos se on sinun juttusi!

Yksi uudehko mahdollisuus osaamisen lisäämiseen on maailman huippu yliopistojen MOOC-kurssitarjonta. MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää avointa ilmaiskurssia. Yhden kansainvälisen MOOC tarjoajan, Courseran, alustalta löytyi mm. 2662 kpl huipputason johtamiseen liittyvää ilmaiskursseja ja 66 kpl maatalousalan kestävään tulevaisuuteen liittyvää kurssia. Tästä Kannuksen Ollikkalasta on siis täysin realistista suorittaa Yalen tai Stanfordin kursseja!

Minä opin jotain uutta juuri äsken, kun kaivauduin syvemmälle tuonne MOOC-maailmaan…tarjonta on valtaisa ja hyvin ajankohtainen, aion ottaa sen seuraavaksi oppimisympäristökseni!

Hanna-Mari Laitala

Kannuslainen luonnonvara-alan toimialapäällikkö

Keski-Pohjanmaan ammattiopistolta