Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Maakuntajärven luontoarvoja täytyy vaalia nyt ja tulevaisuudessa

Huoli maakuntajärven tulevaisuudesta on nostanut jälleen päätään. Lestijärven tulevaisuutta kannattaakin vaalia. Se on ainutlaatuinen vesistö, jonka tilaa pitää seurata. Vesistön ekosysteemi on herkkä asia, ja jo pienetkin muutokset saattavat aiheuttaa merkittäviä muutoksia koko Lestijärveen.

Vanhempi sukupolvi muistaa hyvin, kun Vapon suojavallit pettivät Teerinevalla ja kuivatusvedet pääsivät Lestijärveen vuonna 1981. Se aiheutti rehevöitymistä ja tummumista, jotka osin näkyvät tänäkin päivänä järvessä. Lähes 40 vuoden takainen ekokatastrofi sai kyllä huomiota jo tuolloin, mutta tänä päivänä haloo olisi vielä paljon suurempi. Järvi on onneksi toipunut pahimmasta.

Lestijärven kunta on jättänyt nyt Vapo Oy:lle ostotarjouksen Teerinevasta. Vapo Oy on suomalainen valtionyhtiö, joka tuottaa energiaa muun muassa turpeesta ja puupolttoaineista. Yhtenä kauhuskenaarioina on ollut, että Teerineva menisi useille yksityisille omistajille, jolloin luonnonsuojelulliset asiat saattaisivat jäädä toisarvoisiksi. Aiemmin Vapo on jo myynyt pienemmän Paskolamminnevan yksityishenkilölle. Tässäkin on osa on vaatinut kunnan puuttumista etuosto-oikeudella.

Lestijärven puhtaus ja hyvinvointi on elinehto, joka vaikuttaa niin alueen matkailuun ja luontoarvoihin. Myös koko Lestijoki on suoraan Lestijärven vaikutuksen alaisena. 110 kilometrin pituinen Lestijoki saa alkunsa Lestijärvestä. Lestijoki virtaa Lestijärven, Toholammin, Kannuksen ja Himangan läpi laskien Pohjanlahteen.

Huoli Lestijärvestä ei kosketa siis pelkästään Lestijärven kuntaa, vaan samaa huolta on jakamassa koko Lestijokilaakso ja laajemmin koko Keski-Pohjanmaa. Tai näin ainakin tulisi olla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tässä kohtaa täytyy kiittää aktiivisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tuoneet rohkeasti kannanotollaan selväksi, että ei ole samantekevää miten Keski-Pohjanmaan suurinta järveä kohdellaan jatkossa. Myös nettiadressi Lestijärven puolesta on tuonut asiaa tietoisuuteen.

Lestijärven puhtauden vaaliminen on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin maa- kuin metsätalouskin. Onneksi maanomistajat ovat tänä päivänä valveutunutta väkeä, jotka ymmärtävät myös Lestijärven upeat luontoarvot.