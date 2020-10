Harri Mäki-Petäjän mileipide: Kannuksessa on menestymisen avaimia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uusi kaupunginjohtaja aloittaa työnsä haasteellisessa tilanteessa. Maaseutukunnille tyypillinen menetysten kierre näkyy Kannuksessa monella tavalla. Valtion virastojen työpaikat ovat häipyneet muualle, ainut poikkeus Kela, joka vielä on Kannuksessa. Asukasluku on hiipunut alaspäin, tyhjiä liikekiinteistöjä on liikaa, väestö ikääntyy, eläkeläisten määrä kasvaa, huoltosuhde heikkenee, opintojen takia pois lähteneistä nuorista liian harva palaa takaisin Kannukseen.

Korona tuo mukanaan uuden uhkakuvan. Se nostaa sote-kuluja, vähentää verotuloja, ajaa yrittäjiä ongelmiin, mutta korona antaa myös mahdollisuuksia. Kiinnostus maalla asumista kohtaan on lisääntynyt. Maaseudulla on muutakin elämää kuin maa- ja metsätaloutta.

Hyvän maaseutu- ja seutukaupunkipolitiikan kysyntä on kasvamassa. Yksi tekijä ko. politiikassa on yksityisteiden ja muidenkin teiden kunnossapito. Veroeuroja ei ole korvamerkitty, mutta hyvää maaseutupolitiikkaa tekevä kunta antaa yksityistien varrella asuvien täysimääräisenä maksamista veroeuroista auttavan siivun tien kunnossapitoon. Kunta saa jatkossa enemmän verotuloja kylistä, missä on kulkukelpoisten tieyhteyksien varrella asuinpaikkoja, jotka houkuttelevat muuttamaan maalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtiontalous tuo omat lisähaasteensa kuntatalouteen. Valtion velkaantuminen vauhdittuu koronan aiheuttamien lisäkulujen vuoksi. Lisäkuluista osa menee ulkomaille syystä, että Suomen punavihreä hallitus sitoutuu maksamaan koronan varjolla apua maille, joiden talous oli kuralla jo ennen koronaa. Valtion velkaantuessa kuntatalous ei voi nojata valtionosuuksien jatkuvaan kasvuun. Sen vuoksi kunnan omien vahvuuksien vahvistaminen ja uusien vetovoimatekijöiden löytäminen nousevat suureen rooliin.

Perusasiat Kannuksessa ovat hyvällä mallilla. Asuminen on edullista. Palvelut ovat kunnossa, varsinkin jos sairaalan ja sen vuodeosaston ja vanhustenhoidon palvelutarjonta kyetään säilyttämään. Kannuksessa on vahvaa alkutuotantoa ja yritystoimintaa, joka antaa työtä ja toimeentuloa. Pouttu Oy:n valmistamaa ruokaa syödään, Mäkelän rekat kulkevat, Kannustaloja rakennetaan, Kolppasen betonimassaa tarvitaan, Eskolassa valmistettuja ikkunoita asennetaan ja kyllä tuota Korpelan Voimaakin tarvitaan joka päivä.

Nämä ja monet muut yritykset antavat Kannukselle menestymisen avaimia. Vetovoimatekijöinä vielä voi mainita Kitinkankaan liikuntapaikat, oman lukion, Mäkiraonmäen kulttuurimiljöön ja luonnonkauniin Lestijoen.

Mutta mikä on rosoiselta näyttävän kuntapolitiikan vaikutus Kannuksen tulevaisuuden näkymään. Muutamasta lehtikirjoituksesta voi päätellä, että valtapuolue keskustan riveissä on sisäistä kiehuntaa, joka heijastuu puoluetoimintaan, tuo epävakautta päätöksentekoon ja voi jättää jäljen kuntavaalien tulokseen, sekä pahimmillaan vaikeuttaa kunta- ja maakuntarajan ylittävää yhteistyötä.

Kannuksen tulevaisuuden näkymä olisi paljon parempi, jos keskusta lopettaisi repivän politiikan ja palaisi rakentavan politiikan tielle.

Harri Mäki-Petäjä

Kannus