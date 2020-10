Kivunhoitoa nykytekniikalla Himangan Palvelukeskukseen – Lions Club Himanka lahjoitti kipupumpun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lions Club Himanka on lahjoittanut Himangan vanhainkodille, nykyiseen Palvelukeskukseen, uuden kipupumpun. LC Himanka on lahjoittanut myös edellisen kipupumpun vuonna 1993, ja se on edelleen on edelleen Palvelukeskuksessa, mutta on jo sen verran vanha, ettei se vastaa nykyistä tekniikkaa. Silti Palvelukeskuksessa on ollut aina mahdollisuus kivun hoitoon kipupumpulla, mikäli lääkäri näin on ohjeistanut.

Himangan Lions Club päätti keväällä hankkia uuden kipupumpun Himangan Palvelukeskukseen.

– Himanka-lehden mainoksilla sekä lehtimyynnillä saatiin kerättyä varat kipupumpun hankintaan. Yritykset ja yksityiset ovat todella ihailtavasti maksaneet lehteä ja yritykset ottivat mielellään mainoksen, kun tiedettiin varojen menevän hyvään kohteeseen, LC Himangan Elina Borén ja Sirkka Joensuu kertovat.

Koska keväällä tilanne oli haastava koronapandemian vuoksi eikä partiolaiset päässeet myymään lehteä ovelta ovelle tyylillä ja Raumankarin markkinat jäivät pitämättä, LC Himanka päätti jakaa lehden jokaiseen himankalaiseen kotiin. Lehden mukaan liitettiin pankkisiirto, jolla maksu onnistui helposti.

– Tällä hetkellä lahjoituksen myötä Himangan Palvelukeskuksessa on mahdollisuus uusimpaan tekniikkaan. Kipupumpun hankintaan sisältyi käyttökoulutus, jonka henkilökunta on käynyt. Näin heillä on valmiudet ottaa uusi kipupumppu käyttöön heti tarpeen tullen.

– Olemme hyvin kiitollisia lahjoituksesta, joka entisestään auttaa meitä turvalliseen kivunhoitoon Palvelukodissamme. Kiitän asukkaiden ja henkilökunnan puolesta lahjoituksesta Himangan Lions Clubia, sanoo osastonhoitaja Anne Kurikkala.

Kipupumpun hankinnan jälkeen lehtimyynnin jäi varoja jonkin verran yli. Osastonhoitaja kertoi, ettei Palvelukeskukseen tule lehtiä kaupungin puolelta vaan ovat saaneet ne lahjoituksina.

– Edellinen lahjoitus loppui kevään aikana, joten lopuilla varoilla lahjoitimme vuoden Keskipohjanmaa-lehden. KPK Yhtiöt olivat mukana Lestijoki-lehden lahjoituksella.

Himangan Lions Club kiittää lehden mainostajia sekä ostajia, jotka mahdollistivat lahjoituksen.