Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jouko Kulla Himangan Ainalista on keräilijäluonne. Hän kerää etenkin sotilas- ja ansiomitaleja, mutta myös paljon muunkinlaisia kolikoita ja juhlarahoja. Kulla harrastaa numismatiikkaa eli rahojen ja mitalien tutkimusta ja keräämistä.

Jouko Kulla on seurannut Kokkolan juhlavuotta eri tiedotusvälineistä. Maakunnan pääkaupunki on juhlinut 400 vuotista kaupunkitaivaltaan moni erin menoin.

Kuningas Kustaa II Aadolf myönsi Kokkolalle kaupunkioikeudet 17.9.1620.

– Muistin Kokkolan juhlarahan, joka on minulla ollut jo 20 vuotta. Se oli aikanaan huutokauppalistalla, josta sen hankin. Se on Kokkolan kaupunginvaltuuston lyöttämä mitali kaupungin 300-vuotisjuhlavuotena 1920, mitali valmistui 1921, Kulla kertoo.

Juhlamitalin on suunnitellut John Munsterhjelm. Etupuolella on kuninkaan muotokuva ja takasivulla on kuvattuna sisällissodan muistoksi pystytetty Kokkolan vapaudenpatsas, jonka Munsterhjelm oli itse veistänyt.

Kullalla ei ole tietoa, kuinka paljon juhlamitalia on aikaan tehty. Jos sen ja jotain muutakin taustaa kolikosta tietää lisää, toimitus mielellään ottaa lisätietoa vastaan: toimitus@lestijoki-lehti.fi.