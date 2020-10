Mika Lintilän kolumni kekrihengessä: Omasta maasta kaikkien hyväksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Loka-marraskuu on perinteisesti sadonkorjuun päättymisen, kekrin, aikaa. Juhla tunnetaan myös keskipohjalaisten parissa.

Ennen muinoin kekrijuhlimisen merkitystä lisäsi se, että ihmisten arki ja selviytyminen oli kiinteästi sidoksissa sadon onnistumiseen. Raskaan maatyön vastapainoksi piti myös huilia ja juhlia. Hyvä sato tarkoitti seuraavaan vuoteen asti pärjäämistä. Huonon sadon myötä taas jokainen joutui valmistautumaan kylmään ja pimeään talveen.

Nykyisin kekrillä ei ole erityistä merkitystä suomalaisten arjessa, mutta omasta maasta kaikkien hyväksi tekemisellä ja ruoalla on. Kotimaisen ruoan arvostus kasvaa koko ajan. Ei ole häpeä suosia kotimaista. Kotimainen ruoka ja elintarvikkeet ovat vientituote. Koronakriisin myötä kotimaisessa ruoassa on kysymys aiempaa selvemmin myös huoltovarmuudesta. Kysymys on myös kotimaisen tuotannon kannattavuuden ylläpitämisestä.

Muinoin kekrin arvoa lisäsi osaltaan se, että sadon eteen piti tehdä erittäin raskasta työtä. Nykyisin ruoantuotanto on koneiden ja keksintöjen myötä helpompaa. Tässähän keskipohjalaiset on olleet aina eturintamassa. Meillä ei ole pelätty kokeilla ensimmäisten joukossa uusimpia peltokoneita tai siirtää karjaa moderneihin pihattoihin. Suomalainen maatalous on muuttunut aivan täysin varsin lyhyessä ajassa – osin keskipohjalaisten raivaajien ansiosta.

Koneet ja keksinnöt helpottavat arkea, mutta ruoantuottajan huolet eivät ole kaikonneet. Aivan liian moni tuskailee tilansa kannattavuuden kanssa. Kysymys on usein monen sukupolven työstä. Siksi on erityisen tärkeää, että meillä tehdään kaikki suomalaisen ruoantuottajan hyväksi ja sen eteen, että ruoantuotanto toisi mukanaan työtä ja taloudellista kasvua.

Syyt ruoantuottajan nykyiselle ahdingolle ovat pitkälti Suomesta riippumattomia, mutta on meillä myös peiliin katsomisen paikka. Jostain syystä koronan aikana Suomen elintarvikevienti esimerkiksi Yhdysvaltoihin on laskenut 30 prosenttia. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Tanskan vienti USA:han on kasvanut samat 30 prosenttia. Suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus tarkoittaa sitä, että onnistumme tekemään suomalaisuudesta vientivaltin.

Me emme ole vielä läpilyöneet suomalaista ruokaa maailmanmarkkinoille. Hyvää pohjaa toki löytyy – myös keskipohjalaisten yritysten työn ansiosta – mutta tehtävää riittää vielä paljon. Työtä on jo toki tehty: yritysten investointimahdollisuuksia on parannettu, sukupolvenvaihdoksia helpotettu ja ruokavientiin panostetaan erilaisilla ohjelmilla. Näiden toimien rinnalle tarvitaan myös logistiikka- ja ruokaketjuratkaisuja sekä määrätietoista promoamistyötä. Puhdas kotimainen ruoka on vientivaltti, jonka arvo meidän kaikkien pitää muistaa.

Uskon siihen, että suomalaisella omasta maastaan kaikkien hyväksi tekevillä ja kotimaisella ruoantuotannolla on tulevaisuus. Kotimainen ruoka ja sen tuotanto ei ole eilistä, vaan talouden kasvutekijä koronan jälkeisessä Suomessa.

Maanviljelystä ja ruoantuotannosta tuskin tulee ikinä helppoa tekijöilleen. Se on maatyön luonne, mutta samalla myös arvon luoja. Uskon, että kekri löytää vielä uudelleen tiensä suomalaisten juhlakausien mukaan. Kun arvostus kasvaa, kasvaa myös syy juhlia tehtyä työtä ja hyvinvoinnin tuojaa.

Mika Lintilä

Toholampilainen

elinkeinoministeri