Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Euro kiertämään paikallisiin kauppoihin!

Jos keväällä paikalliset yritykset tarvitsivat paikallisia asiakkaita, nyt on vielä suurempi syy laittaa eurot kiertämään oman alueen kaupoissa ja yrityksissä.

Koronan edessä ei saa taipua, vaikka tartuntamäärät ovat kasvussa ja tauti jyllää jo lähiseuduilla. Kaupat ja kauppiaat ovat viimeistään tällä viikolla ottaneet erinomaisesti haltuun maskien käytön. Hygieniataso on ollutkin jo koko ajan yrityksillä huippuluokkaa.

Toki koko ajan on seurattava tilannetta ja omaa terveydentilaa. Jos jäämme pelkästään kotiin neljän seinän sisään, on suuri vaara, että yrityksiä kohtaa laaja konkurssiaalto. Sen takia kaikesta huolimatta rohkaisen perusterveitä ihmisiä käymään asioimassa liikkeissä, käymään taidenäyttelyissä ja seuramaan otteluita paikan päällä.

Moni on lopen kyllästynyt koronaan ja siitä vellovaan keskusteluun. Tietenkin koronaa on hyvä pitää esillä ja seurata uutisointia, mutta onneksi elämässä on paljon muutakin.

Paikallislehden rooli on korostunut näinä aikoina. Lestijoki-lehti on yhä tärkeämpi väylä paikallisiin asioihin. Haluamme olla aktiivinen toimija kunnalliselämän seuraamisen koukeroissa ja ajankohtaisissa tapahtumissa. Haluamme myös tuoda esille erilaisia henkilötarinoita ja tehdä monipuolisia juttuja ihmisten arjesta.

Tässä lehdessä on kaksikin kantavaa teemaa. Omasta maasta -teema on yhteinen aihe kaikkien paikallislehtien kesken. Haluamme korostaa puhtaan ruoan ja maatalouden merkityksen suomalaisille ja lestijokilaaksolaisille. Samalla haluamme kiittää satokauden päättymisen kynnyksellä kaikkia ruoan tuottajia.

Toinen teemamme on Kannuksen Kauppapäivät, joka omalta osaltaan haluaa olla pitämässä asiakasvirtoja Lestijokilaaksossa. Kauppapäivät on merkittävä juttu, sillä se lisää merkittävästi myyntiä tavalliseen viikonloppuun verrattuna. Nyt kannattaa käydä viikonlopun aikana kannuslaisissa kaupoissa ja tehdä hankintoja.

Mutta samalla muistetaan, että kauppiaalle jokainen päivä alkaa myynnin osalta nollasta. Käydään siis säännöllisesti alueen yrityksissä niin Kannuksessa, Toholammilla. Lestijärvellä, Himangalla kuin Lohtajallakin!