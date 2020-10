Manolis Huukin mielipide: Syksyä kohti

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomalaisia vientiyrityksiä ovat kohdanneet kovat ajat. Yritysten kannattavuus heikkenee ja istuva hallitus ei tee tarvittavia toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi. Pienyrittäjillä on hätä, koska Suomi on palvelualojen maa ja koronarajoitukset iskevät ikävästi suoraan liikevaihtoon. Verokorotukset ovat myös iso niitti kenelle tahansa kansalaiselle. Esimerkiksi kesällä tullut polttoaineiden veronkorotus iskee nimenomaan maaseudulla asuvien kukkaroon. Eteläsuomalaisilla on varmasti varaa lyödä ylimääräisiä satasia automaattiin bensapumpulla kuluista välittämättä, mutta maaseudulla asuvalla kukkaron pohja alkaa näkyä ja eivätkä ne autotkaan liiku pyhällä hengellä, vaan bensalla.

Lisäksi turpeen verotusta lähes kaksinkertaistetaan, mikä on huoltovarmuuden näkökulmasta järjetön toimenpide. Vihervasemmistolainen hallitus on ideologiansa mukaisesti paketoinut näitä epämiellyttäviä uudistuksia kansalaisten nieltäväksi. Mitä tekee pienpuolueeksi taantunut keskusta? Jatkaa apu- ja joojoopuolueena hallituksessa. Samalla on uhrattu ja hylätty maaseudun asukkaat.

Kommentoin vielä omaa toimintaani politiikassa. Kesä on tosiaan ollut mullistusten aikaa myös henkilökohtaisella tasolla ja siitä uutisoitiin näyttävästi elokuun lopussa. Olen avannut perussuomalaisiin siirtymiseni syitä erityisesti omien verkkosivujeni blogikirjoituksessa, joten sieltä löytää syvää luotaavat perusteet siirtymiseeni. Suurimpana asiana on toki edelleen palava haluni jatkaa teidän kannuslaisten luottamuksen arvoisena valtuutettuna vielä seuraavien vaalienkin jälkeen. Menneet kolme ja puoli vuotta ovat olleet opettavaisia niin asioiden hoitamisessa kuin ihmisiin tutustumisen merkeissä. Huolia ja murheita olen saanut kuulla kuntalaisilta mm. koulukyytien sujuvoittamisista, koulukeskuksen ja Kannuksen elinkeinokulttuurin kehittämisestä.

Kannus vaatii kasvu-uraa lähestyvän laman edessä. Meidän tulee aidosti miettiä, miten kaupunkimme aikoo selvitä suurista muutoksista kuntamme talouden rakenteissa. Miljoonan euron alijäämä muistuttaa meitä siitä, miten tiukoilla olemme käyneet ja ylimääräisiä rahasäkkejä ei ole. Kaikki kilpistyy lopulta siihen, että Kannus voi säilyä itsenäisenä ja omista asioista päättävänä kuntana vain, jos kuntamme pitää huolta talouden tasapainosta ja valtuusto tekee vastuullisia päätöksiä.

Lopuksi kiitän tähän mennessä kaikkia niitä kannuslaisia, jotka olette antaneet minulle palautetta valtuustotyöstäni. Niiden avulla olen jaksanut toimia ja edistää kannuslaisten hyvinvointia. Toivotan jokaiselle hyvää alkanutta syksyä sekä kannuslaisille että keskipohjalaisille.

Manolis Huuki

Valtiotieteiden kandidaatti

Kaupunginvaltuutettu (Ps.)

Kannus