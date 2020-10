Varamies pakinoi: Naapuri

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kansalaisopiston kirjoittajakurssi lähti liikkeelle suotuisasti. Tyhjän paperin kammon poistamiseksi kotitehtäväksi tuli harjoitella pohdiskelua kysymyksestä: Mitä väliä sillä on, mitä naapuri ajattelee minusta. Tunnollisena opetuslapsena päätin miettiä, kunhan lakisääteinen ajatteluvapaani päättyy ja saan ajankohtaiset, isommat ja tärkeämmät asiat tehtyä. Pannuhuoneen ulko-oven lukosta oli yksi ruuvi löystynyt ja keskityin sen kiristämiseen. Oven raossa kurkisteli kaikkien alojen erikoisasiantuntija Mäntti Mäntypistiäinen. Koronakaudesta johtuen emme vaihtaneet poskisuudelmia vaan pidimme turvat turvaväleistä annettujen suositusten mukaisella etäisyydellä. Omien kiireiden takia pyysin Mäntypistiäistä pohtimaan alussa esitettyä kysymystä. Näin hän jahkaili:

– Tieteellisesti ajatellen ratkaisua on lähestyttävä lisäkysymyksillä ja kysymysten herättämillä mielipuolipiteillä. Mikä on naapuri? Naapuri voi olla valtio, pahimmassa tapauksessa Venäjä, jolloin asutaan karhun naapurina. Karhua ei sovi ärsyttää, haukkua tai harjoittaa äänekästä toisinajattelua, sillä karhu voi purra tai puhaltaa hermomyrkkyä naamalle.

Voi asua myös kirkon naapurina. Kirkon sisällä on rauhoittavaa käydä ajattelemassa omia asioitaan tai vetäytyä niitä ajattelemasta. Kolehtihaavissa ei ole mahdollisuutta korttimaksuun, joten on syytä varata ropoja taskuun, jos haluaa osallistua pakanalasten koulutukseen murjaanien maassa. Kellojen soitto pyhäaamuisin ilmoittaa kaupan avanneen ovensa ja hengellisen ravinnon lisäksi maallista purtavaa on ostettavissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aika usein naapuri voi olla käpytikka tai toinen ihminen. Käpytikan kohdalla puupäiden kannattaa varoa, ettei tikka rupea hakkaamaan kalloon pesäkoloa muniakseen. Ihmisten munimisessa olennaista on matka. Naapuri voi olla seinän takana, aidan takana tai erämaaoloissa peninkulmien päässä. Kaukaisista naapureista ei ole harmia, mutta lähellä asuvien kanssa suhteet pitää olla asiallisesti toimivat. Turhaa vaivaa aiheuttavia ovat naapurit, joita pitää tervehtiä, tavatessa hymyillä ja keksiä puhuttavaa joutavanpäiväisistä asioista, muistaa merkkipäivinä, viedä lahjoja lasten ylioppilasjuhliin ja kutsua piipahtamaan kylässä. Parhaista naapureista ei ole mitään vaivaa, heitä ei näe, kuule eikä haista.

Kysymyshän ei tähdännyt naapurin olemiseen, tekemiseen tai muuhun aistittavaan toimintaan vaan ajatteluun. Jos naapuri on ajatteluun kykenevä lajityypillinen ihminen, hän ei ajattele sinua vaan itseään, omaisuuttaan ja sen kartuttamista, herkuttelun ja laihduttamisen yhdistelmää, onnen ja varallisuuden näyttämistä ulospäin, huonojen asioiden pitämistä salassa ja ruuvien kiristämistä.