Samuli Anttila jatkaa sivutoimisena suntiona Lohtajalla

Kokkolan yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää jatkoa Samuli Anttilan sivutoimiluvalle ajalle 1.10.2020–31.3.2021.

Anttilan on toiminut Lohtajan ja Kälviän seurakunnissa suntioiden vuosilomien sijaisena. Yhteinen kirkkoneuvoston on myöntänyt 17.6.2020 hänelle määräaikaisen sivutoimiluvan 15.6.–16.8.2020. Hänen kanssaan on tehty uusi määräaikainen työsopimus Lohtajan suntiotehtäviin.

Anttilalla on hautauspalvelualan yritys, minkä vuoksi hän anoo sivutoimilupaa toiminnan harjoittamiseen. Anttila arvioi näihin kuluvan keskimäärin noin kuusi tuntia viikossa. Hautauspalvelutoiminta tapahtuu Lohtajalla ja sen lähialueella. Hautaustoimen päällikkö puolsi sivutoimiluvan myöntämistä anotulle ajalle.