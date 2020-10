Tänään torstaina Kannuksen kaupunginjohtajana aloittanut Jussi Niinistö: Turvallisen tavallinen maakunta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Käsillä olevan lehden ilmestyessä allekirjoittanut on jo aloittanut Kannuksen kaupunginjohtajan viranhoidon. Viime viikkoina olen saanut ajaa itseäni sisään tutustumalla Kannuksen elinkeinoelämään ja hallintoon, kuin myös moneen ystävälliseen ja kannustavaan kannuslaiseen. Kiitos lämpimästä vastaanotosta, tänne on ollut mukava tulla!

Kannus on maakuntansa kakkoskaupunki. Sellaisia kutsutaan myös seutukaupungeiksi. Eivät ne isoja kaupunkeja ole, mutta eivät aivan maaseutuakaan. Voisiko Kannusta luonnehtia maaseutumaiseksi pikkukaupungiksi, pilke silmässä ja nykytermiä käyttäen hybridikaupungiksi? Niin tai näin, Kannuksessa yhdistyy tasapainoisella tavalla monenlainen asuminen ja eläminen.

Sanomalehti Keskipohjanmaan (17.–18.9.) tietojen mukaan sen levikkialueen kunnissa on ollut paikoin kasvua väkimäärissä – tai ainakaan ei ole otettu takapakkia niin paljon kuin takavuosina. Vaikka alkuvuoden tilastotiedot eivät koko vuodesta totuutta kerrokaan, on tilanne lupaava. Itse asiassa en muista, että vuosiin tai vuosikymmeniin olisi ollut näin mielenkiintoista tilannetta. Onko suurkaupungistumisen megatrendi kääntymässä?

Muuttoliikettä maalta kaupunkeihin on hillinnyt koronasta aiheutunut taloustilanne. Toisaalta korona on tehnyt maalle muuttamisesta vetovoimaisempaa. Se on osoittanut, että varsin monet meistä voivat olla ainakin osin etänä töissä ja silti hommat hoituvat.

Maaseutumainen asuminen kiinnostaa suomalaisia entistä enemmän, samoin kotimaanmatkailu ja mökkeily. Tässä piilee mahdollisuuksia keskipohjalaisille kunnille. Ihmiset pohtivat yhä enemmän missä ja millä hinnalla haluavat asua, elää sekä lapsensa turvallisesti kasvattaa.

Tässä yhtälössä monipuolisten vapaa-ajanpalveluiden merkitys korostuu. Kannuksen osalta etenkin Kitinkankaan alueessa on paitsi veto- myös pitovoimaa. Sitä onkin vuosien varrella kehitetty pitkäjänteisesti, viimeksi katetulla pesäpallostadionilla, ja kehittäminen jatkuu.

Keskipohjalaisten kuntien vetovoimatekijät voivat olla sellaisiakin, joita ei tule ensimmäisenä ajatelleeksi. Mielestäni yksi tekijä on tavallisuus. Siinä on hiljaista voimaa. Tarvitseeko kaiken olla jotain erikoista? Tavallinen on turvallista. Keskipohjanmaa voi tarjota paluu- ja muille muuttajille turvallista tavallisuutta, kun koronan kaltaiset häiriöt heiluttavat maailman menoa.

Jussi Niinistö

Kannuksenkaupunginjohtaja