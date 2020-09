Haave kävi toteen – Lohtajan Veikot tekee historiaa ja lähtee lentopallon naisten kakkossarjaan



Maakunnassa on menty jo jonkin aikaa hieman mollivoittoisesti lentopallorintamalla. Nyt kuitenkin on erittäin iloisia uutisia lentopallon ystäville, sillä Lohtajan Veikot on kasannut ensi kertaa naisten kakkossarjajoukkueen.