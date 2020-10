Torstain nimipäiväsankari Rauno Saukko Toholammilta oppi kantapään kautta, ettei työ ole ihmisarvon mittari

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Torstain nimipäiväsankarin Rauno Saukon löytää tänäänkin todennäköisesti Osuuskunta Maitokolmion El-Ma Myymälän tiskin takaa Toholammilta – tai varaston puolelta, josta maatalouden tarvikkeet lähtevät asiakkaille. Monenlaista myyntityötä tehneelle Saukolle nykyinen paikka on monella tavalla sopiva ja mieluinen.

– Se, mikä tässä alkoi viehättää heti, on säännöllinen työaika ja toisaalta se potentiaali kehittää kaikkea, mitä voi tarjota Maitokolmion omistajaviljelijöille, muille lähialueen viljelijöille ja normaalikuluttajille.

Rauno Saukko osaa arvostaa työtä, joka mahdollistaa elämän pitämisen tasapainossa. Muunkinlaista on koettu.

– Iso merkityksellinen asia, jonka että työuupumus opetti, on että työ ei voi olla ihmisarvon mittari eikä eurot se tärkein tavoiteltava asia, hän sanoo.

Maatalouskauppa oli Merijärven Saukonperällä syntyneelle ja kasvaneelle maatalon pojalle kiinnostava ala jo siinä vaiheessa, kun peruskoulu päättyi. Ensimmäiset kauppakoulun jälkeiset työt olivat Agri-Marketeissa Oulaisissa ja Toholammilla. Toholammilla hän oli maatalousmyyjänä siihen asti, kunnes myymälä suljettiin vuonna 2010, ja seuraavana vuonna hän hakeutui laitemyyjäksi DeLavalille.

Mielenkiintoinen provisiopalkkainen myyntityö imaisi mukaansa ja vei lopulta kaiken ajan.

– Lomia ei pidetty, provisiopalkalla tuli painettua. Se päättyi lopulta työuupumukseen.

Puolen vuoden sairasloman aikana hän irtisanoutui työstään mutta aloitti sen loputtua uudessa myyntityössä, tällä kertaa automyyjänä Ylivieskan Kamuxilla. Muutaman kuukauden tuossa työssä oltuaan hän sai puhelun Maitokolmiolta: siinä pyydettiin miettimään, josko Saukko tulisi töihin osuuskunnan myymälään.

Vaihtoehto miellytti, koska automyyjän työ tuntui burnoutin jälkeen liian samanlaiselta kuin siihen ajanut laitemyyjän työ.

– Olin jo DeLavalilla tottunut siihen, että lähdet aamulla, tulet kotiin neljän–kuuden välillä ja lepäät vähän, sitten avaat koneen ja koko illan hoidat suunnittelua, tarjouksia ja tilauksia. Myös autokaupassa alkoi työpäivien pituus heti lipsua.

Toholammilla Rauno ja Maria Saukko ovat asuneet syksystä 2002. Lapsia on kolmetoista: nuorin, Viena, on kolme ja puoli vuotta, esikoinen Sara on 19-vuotias abi. Arjen sujumista auttaa alusta asti käytössä ollut kasvatuskeino.

– Meillä on ollut alusta asti tehtävälista, jossa on joka päivälle jokaiselle lapselle joku taitojen ja kykyjen mukainen pieni homma, joka sen päivän aikana pitää hoitaa.

Rauno Tapio Saukko on oman lapsuusperheensä toiseksi vanhin lapsi. 18 sisaruksesta kaikkein nuorimmat ovat syntyneet hänen oman esikoisensa jälkeen.

– Viikonloppuna kysyin vanhemmilta nimeni alkuperästä ja kuulin, että isä ja äiti ovat kumpikin erikseen nuoruudessa tunteneet yhden Raunon ja nämä molemmat Raunot ovat olleet mukavia henkilöitä. Nimi oli kuulostanut heistä hyvältä ja päättivät kai sitten, että tehdään omastakin pojasta mukava mies.