Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu Soiten alueella viikonlopun jälkeen, kertoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite maanantaina iltapäivällä.

Soiten mukaan Chydeniuksen koulun korona-altistukseen liittyviä uusia positiivisia testituloksia ei ole toistaiseksi ilmennyt. Tilanne Chydeniuksen koululla on ollut maanantaina rauhallinen.

Karanteeniin määrätyt 3. ja 4. luokan oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen. Opetus- ja kouluruokailujärjestelyt on tehty koko karanteenin ajalle. Koululla on tehty tehosiivous ja koulupäivien aikana noudatetaan tehostettua hygieniaa. Koulun muut oppilaat jatkavat normaalisti lähiopetuksessa. Tilannetta kokonaisuudessaan on käyty läpi oppilaiden ja henkilökunnan kanssa.

Kuluneen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä seitsemän koronavirustartuntaa. Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 47 koronavirustartuntaa.

